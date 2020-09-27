Яке свято 27 вересня – день ангела, прикмети на 27 вересня

27 вересня усі християни східного обряду святкують Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Згідно з давніми переказами, саме цього дня було знайдено хрест Ісуса біля гори Голгофа.

Голгофський хрест на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня символізує страждання Ісуса. Цього дня віряни вживають лише пісну їжу.

На Воздвиження Хреста Господнього особливо сильною вважалася молитва про хворих.

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Українці вірили, що саме після Воздвиження починалася справжня осінь: прохолодна та дощова. Після 27 вересня закінчувалася пора бабиного літа.

День ангела 27 вересня святкують лише чоловіки з іменем Іван.

Народні прикмети і традиції

На Воздвиження похід до церкви обов’язковий.

Потрібно було дотримуватися посту.

27 вересня садили яблуні та кущі смородини на наступний рік.

Що не можна робити сьогодні

Їсти або подавати до столу гостям м’ясну їжу.

Лихословити та сваритися на близьких та дітей.

Ходити до лісу.

Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Вважається, що центральним святом є Великдень: від цього дня і залежать дванадесяті перехідні свята.

Також Факти ICTV виокремили головні поминальні дні та пости.