День дошкільної працівника в Україні – кращі поздоровлення в СМС і листівках.

Дошкільні працівники – вихователі та завідуючі дитячих садків – це перші вчителі та наставники для малюків. Поки батьки працюють, вони віддають тепло, увагу, турботу дітям.
Традиційно День дошкільного працівника в Україні відзначають 27 вересня. Кращі привітання в СМС і картинках підготували Факти ICTV.
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Прикольні й душевні СМС-привітання з Днем дошкільного працівника
Шлемо всім низький уклін,
За любов, старання,
За цей другий рідний дім,
За гарне виховання
Хай і далі цей садок
Вабить до себе діток,
Хай живе і процвітає,
Негараздів хай не знає.
***
Вихователі, любі наші,
Найласкавіші і найкращі!
Вас вітаємо, вам ми вдячні,
Бо ж нелегкі свої задачі
Ви виконуєте відмінно,
Добросовісно і сумлінно!
Таке покликання вам долею дано –
з Любов’ю дітям серце віддавати.
Цей шлях життєвий обрано давно
Професія чудова – вихователь!
***
Нехай робота вам не набридає! Бажаємо в ній вам натхнення мати кожен день. Негоди всі нехай вас оминають, а малюки – нудьгувати не дають!
***
Ми Вам бажаєм, мудрі вихователі,
Скарбів шукать в очах своїх дітей.
І щоб державою ви всі були віддячені
За ту любов, що ви даєте для дітей!
***
Вихователю! У вас професія – прекрасна, клопітка, буває тяжка,
Тож терпіння вам у праці, розуміння у сім’ї,
Щоб всі плани календарні ви писали від душі.
Хай буде керівництво мудрим, успішною кар’єра.
Щоб з гідністю долали ви всі труднощі й бар’єри.
Дорогі мої колеги, рідні мої друзі!
Хай здоров’я у вас буде, і все по заслузі!
***
Вам, вихователю, спасибі скажу
За радість в очах у сина,
За казки, за ласку, за доброту,
За фрукти з пластиліну.
Поки на роботі ми, ви для дітей –
І мама, і строгий наставник,
Так нехай сяють очі веселіше,
І радісним буде свято!
***
Вітаю всіх вихователів та дошкільних працівників. Нехай завжди вистачає сил, ідей, доброти й терпіння на всіх бешкетників, нехай робота буде сповнена приємних і радісних вражень, нехай у житті все складається чудово і прекрасно.
***
Вітаємо з професійним святом людей, чия душевність, доброта й чуйність допомагають найважливішому – становленню особистості дитини. Бажаємо вам весни в душі, бадьорості, радісних подій, здоров’я і творчого натхнення.
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Вітаю вихователів і всіх, хто працює у сфері дошкільної освіти! Нехай радість дитинства не полишає ваші добрі серця. Терпіння вам, здоров’я, успіхів, процвітання, любові й достатку.
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Дорогі працівники дитсадка, зі святом! Дякуємо за вашу працю, за чуйність і любов до малечі! Бажаємо процвітання, чудового оснащення, передових технологій на роботі й мудрого керівництва! Нехай гарний настрій стане компасом у вашій роботі! З Днем дошкільного працівника!
Оригінальні листівки з Днем дошкільного працівника
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