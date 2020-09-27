День дошкільної працівника в Україні – кращі поздоровлення в СМС і листівках.

Дошкільні працівники – вихователі та завідуючі дитячих садків – це перші вчителі та наставники для малюків. Поки батьки працюють, вони віддають тепло, увагу, турботу дітям.

Традиційно День дошкільного працівника в Україні відзначають 27 вересня. Кращі привітання в СМС і картинках підготували Факти ICTV.

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Прикольні й душевні СМС-привітання з Днем дошкільного працівника

Шлемо всім низький уклін,

За любов, старання,

За цей другий рідний дім,

За гарне виховання

Хай і далі цей садок

Вабить до себе діток,

Хай живе і процвітає,

Негараздів хай не знає.

***

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої задачі

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!

Таке покликання вам долею дано –

з Любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

***

Нехай робота вам не набридає! Бажаємо в ній вам натхнення мати кожен день. Негоди всі нехай вас оминають, а малюки – нудьгувати не дають!

***

Ми Вам бажаєм, мудрі вихователі,

Скарбів шукать в очах своїх дітей.

І щоб державою ви всі були віддячені

За ту любов, що ви даєте для дітей!

***

Вихователю! У вас професія – прекрасна, клопітка, буває тяжка,

Тож терпіння вам у праці, розуміння у сім’ї,

Щоб всі плани календарні ви писали від душі.

Хай буде керівництво мудрим, успішною кар’єра.

Щоб з гідністю долали ви всі труднощі й бар’єри.

Дорогі мої колеги, рідні мої друзі!

Хай здоров’я у вас буде, і все по заслузі!

***

Вам, вихователю, спасибі скажу

За радість в очах у сина,

За казки, за ласку, за доброту,

За фрукти з пластиліну.

Поки на роботі ми, ви для дітей –

І мама, і строгий наставник,

Так нехай сяють очі веселіше,

І радісним буде свято!

***

Вітаю всіх вихователів та дошкільних працівників. Нехай завжди вистачає сил, ідей, доброти й терпіння на всіх бешкетників, нехай робота буде сповнена приємних і радісних вражень, нехай у житті все складається чудово і прекрасно.

***

Вітаємо з професійним святом людей, чия душевність, доброта й чуйність допомагають найважливішому – становленню особистості дитини. Бажаємо вам весни в душі, бадьорості, радісних подій, здоров’я і творчого натхнення.

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Вітаю вихователів і всіх, хто працює у сфері дошкільної освіти! Нехай радість дитинства не полишає ваші добрі серця. Терпіння вам, здоров’я, успіхів, процвітання, любові й достатку.

***

Дорогі працівники дитсадка, зі святом! Дякуємо за вашу працю, за чуйність і любов до малечі! Бажаємо процвітання, чудового оснащення, передових технологій на роботі й мудрого керівництва! Нехай гарний настрій стане компасом у вашій роботі! З Днем дошкільного працівника!

Оригінальні листівки з Днем дошкільного працівника

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