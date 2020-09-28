День ангела Людмили: кращі привітання у віршах і прозі

28 вересня 2020 року День ангела Людмили. Він відзначається на честь святої мучениці Людмили.
Це ім’я трактується як мила людям. Вважається, що Людмили добрі й веселі, відрізняються емоційністю й сильним вольовим характером. Вони справедливі, чесні й не здаються перед небезпекою або труднощами.
Це світле свято – чудова нагода привітати вашу маму, бабусю, колегу, сестру або подругу. Щиросердечні вітання з Днем ангела Людмили 2020 підготували Факти ICTV.
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Ангел вдома в тебе був,
Тoж молитву твoю чув,
І на твoї, Людмила, іменини,
Вже дарує щoхвилини:
Пуд здoрoв’я і пуд віри,
Кілограмів стo надії,
Фунтів мільйон любoві,
І кoхання не на слoві,
А каратів так відерце,
Радoсті у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І дoбра у вашу вдачу!
***
Вітаю вас в чудову днину
З Днем ангела хранителя, Людмило!
Бажаю вам на іменини
Від святого покровителя
Отримати здоров’я дужого,
Любові теплої, усмішки щирої,
Благословення божого,
Життя щасливого і дружби вірної.
***
Ім’я твоє – Людмила!
Ти людям й мені мила!
Ім’я це – наймиліше!
Ім’я це – найрідніше!
І як ще більш сказати?
З Весною порівняти!
З чудо-промінням сонця!
З цвітом біля віконця!
Ось зірка світить з неба!
Кохать в людей потреба!
Це ім’я – Божа ласка!
Це ім’я – вічна казка!
Це ім’я від любові!
Нам імена від Бога лиш!
І від батьків! Все решт облиш.
Людмила – вічная краса!
Ім’я це чують небеса!
***
Тебе, Людмило, вітаємо.
Сьогодні ми тобі бажаємо
Здоров’я, щастя і успіху,
Посмішок, радості і сміху.
Сімейного бажаємо щастя,
Нехай дім обходять негаразди,
Любові, миру і ласки!
***
Людо, Людочко, Людмило,
Будь завжди ти ніжна й мила.
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
З Днем ангела, дорога!
***
Мила Людмило!
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Ім’я твоє – Людмила!
Ти людям й мені мила!
Ім’я це – наймиліше!
Ім’я це – найрідніше!
І як ще більш сказати?
Люблю і вітаю зі святом!
З Днем ангела, рідна і мила
Моя Людмило!
***
Людмило, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі жіночих радостей і багато приємних сюрпризів. Щасливих очей, міцного здоров’я, обіймів улюбленого і чудових планів на майбутнє. Будь красивою й розумною, бажаною й цінною!
***
Чарівну Людмилу вітаю з Днем ангела! Бажаю іскорки в очах, ніжності в душі, посмішки на губах і любові в серці!
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Вітаю з Днем ангела, мила Людочко. Від душі бажаю тобі бути завжди на п’єдесталі успіху і везіння, ловити хвилю щастя і любові в житті, робити добрі справи і прагнути до втілення заповітної мрії, залишатися чарівною, красивою і життєрадісною.
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Згідно з православним календарем, 14 жовтня віряни відзначатимуть Покров Пресвятої Богородиці. Зазвичай у це свято люди ходять до церкви на службу й моляться, щоби Діва Марія захищала їх від бід і посилала благословення.