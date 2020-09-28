День ангела Людмили: кращі привітання у віршах і прозі

28 вересня 2020 року День ангела Людмили. Він відзначається на честь святої мучениці Людмили.

Це ім’я трактується як мила людям. Вважається, що Людмили добрі й веселі, відрізняються емоційністю й сильним вольовим характером. Вони справедливі, чесні й не здаються перед небезпекою або труднощами.

Це світле свято – чудова нагода привітати вашу маму, бабусю, колегу, сестру або подругу. Щиросердечні вітання з Днем ангела Людмили 2020 підготували Факти ICTV.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Ангел вдома в тебе був,

Тoж молитву твoю чув,

І на твoї, Людмила, іменини,

Вже дарує щoхвилини:

Пуд здoрoв’я і пуд віри,

Кілограмів стo надії,

Фунтів мільйон любoві,

І кoхання не на слoві,

А каратів так відерце,

Радoсті у ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І дoбра у вашу вдачу!

***

Вітаю вас в чудову днину

З Днем ангела хранителя, Людмило!

Бажаю вам на іменини

Від святого покровителя

Отримати здоров’я дужого,

Любові теплої, усмішки щирої,

Благословення божого,

Життя щасливого і дружби вірної.

***

Ім’я твоє – Людмила!

Ти людям й мені мила!

Ім’я це – наймиліше!

Ім’я це – найрідніше!

І як ще більш сказати?

З Весною порівняти!

З чудо-промінням сонця!

З цвітом біля віконця!

Ось зірка світить з неба!

Кохать в людей потреба!

Це ім’я – Божа ласка!

Це ім’я – вічна казка!

Це ім’я від любові!

Нам імена від Бога лиш!

І від батьків! Все решт облиш.

Людмила – вічная краса!

Ім’я це чують небеса!

***

Тебе, Людмило, вітаємо.

Сьогодні ми тобі бажаємо

Здоров’я, щастя і успіху,

Посмішок, радості і сміху.

Сімейного бажаємо щастя,

Нехай дім обходять негаразди,

Любові, миру і ласки!

***

Людо, Людочко, Людмило,

Будь завжди ти ніжна й мила.

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

З Днем ангела, дорога!

***

Мила Людмило!

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Ім’я твоє – Людмила!

Ти людям й мені мила!

Ім’я це – наймиліше!

Ім’я це – найрідніше!

І як ще більш сказати?

Люблю і вітаю зі святом!

З Днем ангела, рідна і мила

Моя Людмило!

***

Людмило, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі жіночих радостей і багато приємних сюрпризів. Щасливих очей, міцного здоров’я, обіймів улюбленого і чудових планів на майбутнє. Будь красивою й розумною, бажаною й цінною!

***

Чарівну Людмилу вітаю з Днем ангела! Бажаю іскорки в очах, ніжності в душі, посмішки на губах і любові в серці!

***

Вітаю з Днем ангела, мила Людочко. Від душі бажаю тобі бути завжди на п’єдесталі успіху і везіння, ловити хвилю щастя і любові в житті, робити добрі справи і прагнути до втілення заповітної мрії, залишатися чарівною, красивою і життєрадісною.

***

Згідно з православним календарем, 14 жовтня віряни відзначатимуть Покров Пресвятої Богородиці. Зазвичай у це свято люди ходять до церкви на службу й моляться, щоби Діва Марія захищала їх від бід і посилала благословення.