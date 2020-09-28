28 вересня 2020 року всі Людмили відзначають іменини. Цей день приурочений до пам’яті святої мучениці Людмили Петрової.

Це красиве та миле ім’я набуло популярності ще в XIX столітті. Вважається, Людмили розумні, кмітливі й разом із цим емоційні. Вони прекрасні господині, дружини й мами. А ще вони акуратні, уважні, добрі і справедливі.

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Факти ICTV зібрали привітання з Днем ангела Людмили, щоби ви могли оригінально привітати вашу подругу, маму, сестру або колегу.

Душевні СМС-привітання з Днем ангела Людмили

Ти, Людмило, наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива й мила.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана й щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Людмило наша, рідна, мила!

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять

Вітаю з Днем ангела!!!

***

Сьогодні настали іменини

У Людмили, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Дорога Людочко, з Днем ангела! Твоє ім’я таїть у собі глибокий сенс – мила людям. Я бажаю, щоби ти залишалася не тільки привабливою для навколишніх, а і привабливою для удачі, багатства, щастя й любові.

***

Чесна, красива,

Чудова, мінлива,

Легкою ходою

Дорогою життя йди щасливо.

Людочко, з Днем ангела!

Вітаємо тебе,

Нехай твої бажання

Здійснюються завжди!

***

Улюблена Людмило, з Днем ангела тебе, моя рідна. Хочу побажати тобі, щоб був над тобою небосхил світлим і радісним, щоби очі твої вічно сміялися від радості. Нехай щастя, любов будуть поруч із тобою завжди, і будь-які мрії збуваються.

***

Гарні картинки з Днем ангела Людмили

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