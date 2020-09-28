28 вересня 2020 року всі Людмили відзначають іменини. Цей день приурочений до пам’яті святої мучениці Людмили Петрової.
Це красиве та миле ім’я набуло популярності ще в XIX столітті. Вважається, Людмили розумні, кмітливі й разом із цим емоційні. Вони прекрасні господині, дружини й мами. А ще вони акуратні, уважні, добрі і справедливі.
Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці
Факти ICTV зібрали привітання з Днем ангела Людмили, щоби ви могли оригінально привітати вашу подругу, маму, сестру або колегу.
Душевні СМС-привітання з Днем ангела Людмили
Ти, Людмило, наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива й мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана й щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Людмило наша, рідна, мила!
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять
Вітаю з Днем ангела!!!
***
Сьогодні настали іменини
У Людмили, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Дорога Людочко, з Днем ангела! Твоє ім’я таїть у собі глибокий сенс – мила людям. Я бажаю, щоби ти залишалася не тільки привабливою для навколишніх, а і привабливою для удачі, багатства, щастя й любові.
***
Чесна, красива,
Чудова, мінлива,
Легкою ходою
Дорогою життя йди щасливо.
Людочко, з Днем ангела!
Вітаємо тебе,
Нехай твої бажання
Здійснюються завжди!
***
Улюблена Людмило, з Днем ангела тебе, моя рідна. Хочу побажати тобі, щоб був над тобою небосхил світлим і радісним, щоби очі твої вічно сміялися від радості. Нехай щастя, любов будуть поруч із тобою завжди, і будь-які мрії збуваються.
***
Гарні картинки з Днем ангела Людмили
Вересень уже закінчується, і зовсім скоро жовтня вступить у свої права. Повний календар свят на другий осінній місяць – у матеріалі Фактів ICTV.