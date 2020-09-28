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Факти / Lifestyle

День пам’яті святого Микити Готського: яке свято сьогодні, 28 вересня

28 вересня віряни вшановують пам’ять святого Микити Готського, який народився і жив на берегах Дунаю та постраждав за Христа в 372 році.

Також у церковному календарі сьогодні Післясвято  Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Крім того, 28 вересня відзначається Міжнародний день загального доступу до інформації.

День ангела відзначають власники імен: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети та традиції

  • Гусак лапу підняв – до холоднечі.
  • Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.
  • Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.
  • Дощ іде – до пізньої та сирої весни.
  • Багато мурашників у лісі – до холодної зими.
  • Качки пірнають у ставку – до дощу.

Що не можна робити

Серйозну роботу й нововведення краще відкласти.

Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля.

Також не рекомендується прибирати вдома.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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