28 вересня віряни вшановують пам’ять святого Микити Готського, який народився і жив на берегах Дунаю та постраждав за Христа в 372 році.
Також у церковному календарі сьогодні Післясвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
Крім того, 28 вересня відзначається Міжнародний день загального доступу до інформації.
День ангела відзначають власники імен: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.
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Прикмети та традиції
- Гусак лапу підняв – до холоднечі.
- Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.
- Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.
- Дощ іде – до пізньої та сирої весни.
- Багато мурашників у лісі – до холодної зими.
- Качки пірнають у ставку – до дощу.
Що не можна робити
Серйозну роботу й нововведення краще відкласти.
Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля.
Також не рекомендується прибирати вдома.
Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.