У вівторок, 29 вересня, рясні дощі синоптики прогнозують на заході та півдні країни, помірні – у центрі та у Житомирській області.

На решті території – без опадів.

Максимальні +24 очікуються у південних і центральних областях, на сході – від +20 до +23, на півночі +18, у західних регіонах +13 +16.

У Києві сухо, вночі 9-11, а вдень потепліє до 16-18 градусів.

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У середу, 30 вересня, дощі накриють всю територію країни, скізь похолодає.

На півдні температура повітря становитиме +18 +20, у центрі і на сході – від +14 до +18.

У північних і західних регіонах +13 +15.

У столиці дощ, вночі 9-11, вдень 13-15 вище нуля.

У четвер, 1 жовтня, погода практично не зміниться – дощі і холод.

Тільки на півдні температура буде триматися на рівні +18 +21.

У східних і центральних областях – від +16 до +18.

На півночі +15 +17, у західних регіонах місцями не більше +14.

У Києві перший день жовтня принесе дощі, вночі 11-13, вдень до +17.

На п’ятницю, 2 жовтня, також прогнозують дощі на всій території України.

У південних областях +17 +21, на сході +15 +19, в центрі +16 +19, на півночі +15 +17 і в західних регіонах – від +14 до +16.

У столиці опади, вночі 11-13, вдень 15-17 градусів тепла.

Погода у жовтні 2020

В Україні у жовтні 2020 середня температура знизиться до +15, а під кінець місяця – до +9.

Загалом погода і восени, і взимку 2020, за прогнозами синоптиків, буде теплішою, ніж зазвичай.