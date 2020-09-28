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Факти / Lifestyle

Йом-Кіпур 2020: традиції і коли святкують

Йом-Кіпур 2020 святкують 28 вересня. Це єврейське свято, яке ще має назву День очищення.

Це найважливіший з усіх іудейських свят, під час якого потрібно постувати, відпускати гріхи та каятись. На Йом-Кіпур Всевишній остаточно вирішує долю людини на майбутній рік.

Традиційно у цей день бажають, щоб кожне ім’я було вписане у книгу життя і скріплено печаткою.

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На Йом Кіпур, згідно з традиціями, євреї підводить підсумки десятиденного періоду, коли над кожною людиною вершиться вищий суд, оцінюються всі його діяння за минулий рік, визначається доля на майбутній рік.

За віруваннями євреїв, у цей день Господь записує у книгу життя всі хороші та погані справи людей і вирішує, як саме вона проживе цей рік.

Підготовка до Йом Кіпур починається з Нового року і триває близько десяти днів. За традиціями, напередодні свята потрібно зробити обмивання і вдягнутись у білий одяг, що уособлює чистоту. Також забороняється будь-яка робота, навіть умивання та причісування, дозволяється тільки мити кінчики пальців.

Календар свят на жовтень

У календарі церковних свят у жовтні 2020 святкують Покрову Пресвятої Богородиці – 14 жовтня. Також 8 жовтня українці відзначатимуть День пам’яті преподобного Сергія та матимуть вісім одноденних постів.

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