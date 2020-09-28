Державні вихідні 2020 році – календар

Згідно з розпорядженням Мінсоцполітики, у 2020 році в Україні передбачена низка додаткових вихідних.

Вихідні у 2020 році:

1 січня – Новий рік;

6 січня – вихідний перед Різдвом;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

19 квітня – Пасха;

1 травня – День праці;

9 травня День Перемоги;

7 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День Незалежності України;

14 жовтня – День захисника України;

25 грудня – Різдво Христове.

Календар на 2020 рік передбачає перенесення, якщо державне свято припадає на вихідний:

8 березня – Міжнародний жіночий день, вихідним рекомендується зробити і понеділок – 9 березня;

19 квітня – Пасха, рекомендується влаштувати вихідний у понеділок – 20 квітня;

9 травня – День перемоги, вихідний у середу – 11 травня;

7 червня – Трійця, вихідний у понеділок – 8 червня;

28 червня – День Конституції, вихідний у понеділок – 29 червня.

Крім того, напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Раніше Факти ICTV публікували список державних свят в Україні на 2020 рік.