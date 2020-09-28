Як працювала перша фінансова піраміда в Україні King’s capital – інтерв’ю засновника

Неймовірні статки своїм власникам принесла чи не найгучніша фінансова піраміда десятиліття – B2B Jewelry.

Вкладникам обіцяли золоті гори. Треба було лише купити ювелірні вироби або ж інвестиційні сертифікати. Натомість обіцяли аж 400% річних.

600 тис. людей відгукнулися та віддали організаторам золотої піраміди чверть мільярда доларів. А в результаті лишились ні з чим.

Топ верхівка піраміди вже під прицілом СБУ. Нині шукають свідків та постраждалих. Тоді як самі ювелірні магазини й досі працюють.

Як би там не було, в СБУ нас запевнили: організатор такого бізнесу Гонта вже під домашнім арештом. Та вкладникам від цього не легше.

Чому ж і досі люди ведуться на такі піраміди і як працюють унікальні методики? Зараз ми розкриємо усі таємниці.

Схема нагадує піраміду, звідки, власне, і назва.

Фінансова піраміда – це такий собі фокус. Ви приносите гроші і вам обіцяють їх суттєво примножити. Треба лише побільше залучити людей, гроші яких ідуть на виплати тим, хто їх привів.

Читайте: Попри домашній арешт організаторів: фінансова піраміда B2B jewelry продовжує працювати

Американець Роберт Флетчер з телеекранів вчив українців як стати мільйонерами. І виманив з їхніх кишень 60 млн грн.

Та мільйонером у підсумку так ніхто і не став.

Флетчера затримали за підозрою у шахрайстві і відправили на 6 років за грати.

Творець найбільшої піраміди з часів незалежності – King’s capital, вперше розповів Фактам тижня, як розбагатів в Україні.

У залученні нових вкладників допомагав божий промисел і відомий на всю Україну темношкірий пастор Сандей Аделаджа. Друг співочого екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

Семен Юфа – засновник товариства Меркурій, яке в 90-ті порівнювали із самим МММ. Схема, за якою працював Меркурій, знайома і нині.

Нині ж фінансові піраміди все частіше переходять в он-лайн. І там вже зовсім інші гроші.

Перший сигнал, що вас ошукають, надвисока дохідність. Ще один тривожний сигнал, коли мову заводять про ваших друзів та родичів.

Та головне правило, що дешевий сир – лише в мишоловці.

Тож, як тільки ви повірите обіцянкам про великі гроші на дурняк – ви одразу потрапляєте на гачок шахраїв. І зіскочити з нього без фінансових втрат вже навряд чи зможете.

Наприкінці серпня СБУ провела 48 обшуків за адресами організаторів фінансової піраміди у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі.

Відомо, що вони привласнили $250 млн понад 600 тис. вкладників. Кошти зловмисники легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес.