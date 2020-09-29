День ангела Віктора: привітання в СМС і листівках

День ангела Віктора святкують кілька разів у році. Свято припадає на наступні дати: 22 січня, 13 лютого, 2 квітня, 1 травня, 29 вересня, 13 та 24 листопада.
Значення імені Віктор: переможець
Як ще кличуть Віктора?
Вітя, Вітюля, Вітьок, Вітюня, Вітюша, Вітяша, Вітюха, Вітюсик.
Характер: довірливий, незлопам’ятний, неконфліктний, наполегливий та впевнений в собі.
Недоліки характеру Віктора – невміння розбиратися в людях, через що він часто розчаровується у них.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Віктора 2020 у СМС та листівках.
Привітання з Днем ангела Віктора у листівках:
Привітання з Днем ангела Віктора у СМС:
***
Хай Віктору життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
***
У Віктора сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Віктор – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Хай Віктору життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Буть кмітливим і щасливим,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Віктора,
Прийми ти привітання!
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
Календар свят на жовтень
У календарі на жовтень 2020 налічується 13 різноманітних свят. Найбільше з них це 14 жовтня – День захисника України, День українського козацтва.
Це свято відзначається на державному рівні, тому українці матимуть один додатковий вихідний у жовтні.