День ангела Віктора: привітання в СМС і листівках

День ангела Віктора святкують кілька разів у році. Свято припадає на наступні дати: 22 січня, 13 лютого, 2 квітня, 1 травня, 29 вересня, 13 та 24 листопада.

Значення імені Віктор: переможець

Як ще кличуть Віктора?

Вітя, Вітюля, Вітьок, Вітюня, Вітюша, Вітяша, Вітюха, Вітюсик.

Характер: довірливий, незлопам’ятний, неконфліктний, наполегливий та впевнений в собі.

Недоліки характеру Віктора – невміння розбиратися в людях, через що він часто розчаровується у них.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Віктора 2020 у СМС та листівках.

Привітання з Днем ангела Віктора у листівках:

Привітання з Днем ангела Віктора у СМС:

***

Хай Віктору життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

***

У Віктора сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Віктор – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Хай Віктору життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Буть кмітливим і щасливим,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Віктора,

Прийми ти привітання!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

Календар свят на жовтень

У календарі на жовтень 2020 налічується 13 різноманітних свят. Найбільше з них це 14 жовтня – День захисника України, День українського козацтва.

Це свято відзначається на державному рівні, тому українці матимуть один додатковий вихідний у жовтні.