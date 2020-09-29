День Віри, Надії і Любові: що не можна робити на свято

30 вересня віряни відзначають світлий День Віри, Надії і Любові. Він символізує непохитність християнської віри.
Історія свята
Свято – це шанування пам’яті святих мучениць – Віри, Надії і Любові та їх матері Софії, які жили в Римі в II столітті. У ті часи імперією правили язичники.
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Софія була вірною християнкою і в любові до Бога виховувала дочок. Одного разу їх привели до імператора Адріана, який наказав відректися від віри і принести жертву язичницьким богам. Віра, Надія і Любов не відреклися від християнства, за що зазнали жорстоких тортур і загинули. Мати Софія, вбита горем, не відходила від могили дочок і через два дні загинула сама.
За любов до Бога і Христа-Спасителя, за відданість християнській вірі Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія були зараховані до лику святих. Їх мощі із 777 року зберігаються в церкві Ешо в Ельзасі.
Звичаї та традиції на свято
Із самого ранку жінки зустрічали свято плачем. Вважалося, що це не просто шанування пам’яті святих мучениць, а й оберіг для всієї родини, який захищає від бід та хвороб.
Ще жінкам було прийнято ходити до церкви й молитися за своїх рідних і близьких. Материнська молитва в цей день набуває особливої сили й обов’язково буде почута Богом.
У це свято обов’язково потрібно привітати жінок, які носять імена святих мучениць, з іменинами.
У День Віри, Надії і Любові не можна:
- займатися хатніми справами;
- вінчатися і проводити заручини;
- проводити гуляння та застілля;
- сваритися і лихословити.
Прикмети в День Віри, Надії, Любові
У народі здавна спостерігають за погодою в День Віри, Надії, Любові та вірять у такі прикмети:
- чути грім у цей день – осінь буде довгою й теплою;
- якщо летять журавлі – на Покрову буде холодно, а якщо ні – зима прийде ще нескоро;
- пішов дощ – весна буде ранньою й теплою.
Головне православне свято осені – Покров Пресвятої Богородиці – віряни відзначатимуть 14 жовтня. Повний церковний календар на 2020 рік – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.