День Віри, Надії і Любові: що не можна робити на свято

30 вересня віряни відзначають світлий День Віри, Надії і Любові. Він символізує непохитність християнської віри.

Історія свята

Свято – це шанування пам’яті святих мучениць – Віри, Надії і Любові та їх матері Софії, які жили в Римі в II столітті. У ті часи імперією правили язичники.

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Софія була вірною християнкою і в любові до Бога виховувала дочок. Одного разу їх привели до імператора Адріана, який наказав відректися від віри і принести жертву язичницьким богам. Віра, Надія і Любов не відреклися від християнства, за що зазнали жорстоких тортур і загинули. Мати Софія, вбита горем, не відходила від могили дочок і через два дні загинула сама.

За любов до Бога і Христа-Спасителя, за відданість християнській вірі Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія були зараховані до лику святих. Їх мощі із 777 року зберігаються в церкві Ешо в Ельзасі.

Звичаї та традиції на свято

Із самого ранку жінки зустрічали свято плачем. Вважалося, що це не просто шанування пам’яті святих мучениць, а й оберіг для всієї родини, який захищає від бід та хвороб.

Ще жінкам було прийнято ходити до церкви й молитися за своїх рідних і близьких. Материнська молитва в цей день набуває особливої ​​сили й обов’язково буде почута Богом.

У це свято обов’язково потрібно привітати жінок, які носять імена святих мучениць, з іменинами.

У День Віри, Надії і Любові не можна:

займатися хатніми справами;

вінчатися і проводити заручини;

проводити гуляння та застілля;

сваритися і лихословити.

Прикмети в День Віри, Надії, Любові

У народі здавна спостерігають за погодою в День Віри, Надії, Любові та вірять у такі прикмети:

чути грім у цей день – осінь буде довгою й теплою;

якщо летять журавлі – на Покрову буде холодно, а якщо ні – зима прийде ще нескоро;

пішов дощ – весна буде ранньою й теплою.

Головне православне свято осені – Покров Пресвятої Богородиці – віряни відзначатимуть 14 жовтня. Повний церковний календар на 2020 рік – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.