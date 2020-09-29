28 і 29 вересня у всіх, хто носить миле ім’я Людмила – іменини. День ангела відзначають на честь двох святих: мучениці Людмили Чеської й Людмили Петрової.

Людмила Чеська жила у 860-921 рр. Вона вважається покровителькою Чеської держави. Саме під час її правління християнство поширилося в Чехії.

Мучениця Людмила Петрова жила у 1879-1937 рр. Вона викладала рукоділля і зміцнювала в душах людей християнську віру. Під час сталінських репресій жінку розстріляли. Через роки Людмилу зарахували до лику новомучеників і сповідників православної церкви.

Факти ICTV підготували гарні короткі привітання та листівки з Днем ангела Людмили. Привітайте сьогодні всіх жінок, які носять це прекрасне милозвучне ім’я.

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Красиві короткі вітання з Днем Людмили

Моя прекрасна Людмило,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди веселою лишайся,

Рідним і близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасна буде,

Нехай тебе цінують люди!

***

Людмило, бажаю все встигати, ніколи не сумувати й завжди бути життєрадісною, повною сил і свіжих ідей. Нехай навіть для цього потрібно бути, щонайменше, чарівницею! А ти у нас якраз така – неземна і всім нам дорога!

***

Сердечно вітаю вас, Людмило, з Днем ангела! Від щирого серця бажаю вам жіночого щастя, міцного здоров’я, сімейного благополуччя й затишку. Нехай у цей святковий день здійсняться всі ваші бажання!

***

Хай Людмилу нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоби добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоби добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Людмилі побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Тобі бажаю я, Людмило,

Щоб тебе доля любила,

Щоб життя твоє було, як літо

Промінням радості зігріто,

Щоб сонечко любові світило

І тобі щастя приносило!

***

Людо, ти шикарна жінка! Живи, згідно з принципом великої Мерилін Монро – не хвилюватися, а хвилювати. З Днем ангела!

Оригінальні листівки з Днем Людмили

У жовтні православні зустрічатимуть Покров Пресвятої Богородиці. У цей день у нашій країні також відзначають День захисника України. Повний календар церковних і державних свят – дивіться в матеріалах Фактів ICTV.