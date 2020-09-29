28 і 29 вересня у всіх, хто носить миле ім’я Людмила – іменини. День ангела відзначають на честь двох святих: мучениці Людмили Чеської й Людмили Петрової.
Людмила Чеська жила у 860-921 рр. Вона вважається покровителькою Чеської держави. Саме під час її правління християнство поширилося в Чехії.
Мучениця Людмила Петрова жила у 1879-1937 рр. Вона викладала рукоділля і зміцнювала в душах людей християнську віру. Під час сталінських репресій жінку розстріляли. Через роки Людмилу зарахували до лику новомучеників і сповідників православної церкви.
Факти ICTV підготували гарні короткі привітання та листівки з Днем ангела Людмили. Привітайте сьогодні всіх жінок, які носять це прекрасне милозвучне ім’я.
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Красиві короткі вітання з Днем Людмили
Моя прекрасна Людмило,
Твої сьогодні іменини,
Хочу удачі побажати,
Тобі не варто сумувати,
Завжди веселою лишайся,
Рідним і близьким посміхайся,
Нехай любов прекрасна буде,
Нехай тебе цінують люди!
***
Людмило, бажаю все встигати, ніколи не сумувати й завжди бути життєрадісною, повною сил і свіжих ідей. Нехай навіть для цього потрібно бути, щонайменше, чарівницею! А ти у нас якраз така – неземна і всім нам дорога!
***
Сердечно вітаю вас, Людмило, з Днем ангела! Від щирого серця бажаю вам жіночого щастя, міцного здоров’я, сімейного благополуччя й затишку. Нехай у цей святковий день здійсняться всі ваші бажання!
***
Хай Людмилу нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоби добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоби добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Людмилі побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Тобі бажаю я, Людмило,
Щоб тебе доля любила,
Щоб життя твоє було, як літо
Промінням радості зігріто,
Щоб сонечко любові світило
І тобі щастя приносило!
***
Людо, ти шикарна жінка! Живи, згідно з принципом великої Мерилін Монро – не хвилюватися, а хвилювати. З Днем ангела!
Оригінальні листівки з Днем Людмили
У жовтні православні зустрічатимуть Покров Пресвятої Богородиці. У цей день у нашій країні також відзначають День захисника України. Повний календар церковних і державних свят – дивіться в матеріалах Фактів ICTV.