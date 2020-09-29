30 вересня в Україні святкують день ангела Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Ці мучениці жили в II столітті у Римі, де в той час практично всі були язичниками, але Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія були дуже вірними християнками. Софія навіть назвала своїх дочок іменами трьох християнських чеснот і виховувала їх в любові до Господа.

Дізнавшись про них, імператор Адріан (117-138 рр.) спробував змусити їх поклонятися богині Артеміді, але вони залишалися непохитними. Імператор піддав дочок Софії жорстоким тортурам, але вони дивним чином залишалися неушкодженими, і тоді їх стратили на очах у матері.

Привітання з днем ангела

Згідно з православним календарем, 14 жовтня віряни відзначатимуть Покров Пресвятої Богородиці. Зазвичай у це свято люди ходять до церкви на службу й моляться, щоби Діва Марія захищала їх від бід і посилала благословення.