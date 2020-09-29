Яке свято 29 вересня 2020- день ангела, прикмети на 29 вересня 2020

29 вересня кожного року відзначають Всесвітній день серця. Мета свята: інформування населення щодо сердцево-судинних захворюваннь, профілактики ішемічної хвороби серця та інше. Ініціатива про проведення такого свята надійшла від Всесвітньої федерації серця у 1999 році. Після чого проведення Всесвітнього дня серця підтримали ВООЗ та ЮНЕСКО.

Також 29 вересня у світі відзначають досить молоде свято, ініціатором якого є ООН, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчовімвідходи. Його заснували у 2019 році.

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Іменини: Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Людмила, Сергій.

Згідно з церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святої Євфимії Всехвальної.

Народні прикмети на 29 вересня:

Якщо на вулиці буде гроза, то зима буде без снігу.

Якщо гуси та шпаки не відлітають, значить, осінь буде тривати довше.

Що не можна робити 29 вересня:

Краще відмовитися від походу на риболовлю та в баню.

У цей день категорично не можна в заздрити.

Краще не починати нові справи і проекти.

Також не можна вирушати у подорож.

Свята у жовтні 2020

У календарі свят на жовтень 2020 чимало пам’яних дат, але найголовніша – це День захисника України. Свято щорічно відзначають 14 жовтня, воно має статус державного. Тобто в українців буде один додатковий вихідний.