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Факти / Lifestyle

Всесвітній день серця: яке свято сьогодні, 29 вересня

29 вересня кожного року відзначають Всесвітній день серця. Мета свята: інформування населення щодо сердцево-судинних захворюваннь, профілактики ішемічної хвороби серця та інше. Ініціатива про проведення такого свята надійшла від Всесвітньої федерації серця у 1999 році. Після чого проведення Всесвітнього дня серця підтримали ВООЗ та ЮНЕСКО.

Яке свято 29 вересня 2020- день ангела, прикмети на 29 вересня 2020

Також 29 вересня у світі відзначають досить молоде свято, ініціатором якого є ООН, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчовімвідходи. Його заснували у 2019 році.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини: Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Людмила, Сергій.

Згідно з церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святої Євфимії Всехвальної.

Народні прикмети на 29 вересня:

  • Якщо на вулиці буде гроза, то зима буде без снігу.
  • Якщо гуси та шпаки не відлітають, значить, осінь буде тривати довше.

Що не можна робити 29 вересня:

  • Краще відмовитися від походу на риболовлю та в баню.
  • У цей день категорично не можна в заздрити.
  • Краще не починати нові справи і проекти.
  • Також не можна вирушати у подорож.

Свята у жовтні 2020

У календарі свят на жовтень 2020 чимало пам’яних дат, але найголовніша – це День захисника  України. Свято щорічно відзначають 14 жовтня, воно має статус державного. Тобто в українців буде один додатковий вихідний.

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