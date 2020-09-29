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Факти / Lifestyle

З дощами і грозами: погода в Україні на 29 вересня (КАРТА)

В Україні 29 вересня погода буде з дощами та грозами.

У західних регіонах країни пройдуть сильні грози, і вдень, і вночі синоптики обіцяють дощі. Температура вдень 16°-19°, вночі 10°-12°.

На Півночі також прогнозують опади, проте в Сумській і Чернігівській областях буде хмарна проясненнями погода. Повітря прогріється вдень до 21°, а вночі до 12°.

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У центральних областях пройдуть грози і дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть 19°-21°, вночі 10°-12°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до опадів, блискавки та розкатів грому. Повітря вдень прогріється до 24°, вночі до 16°.

Погода на 29 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у жовтні 2020 в Україні

У жовтні середня температура повітря в Україні знизиться до +15, а під кінець місяця – до +9.

Водночас, за прогнозами синоптиків, погода і восени, і взимку цього року буде теплішою, ніж зазвичай, що спричинено кліматичними змінами.

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