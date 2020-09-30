30 вересня – День ангела Ірини. У цю дату вшановують пам’ять преподобномучениці Ірини Фролової, яка народилася на межі XIX і XX століть і віддано служила своїй вірі.

Ім’я Ірина має грецьке коріння і перекладається як мир. Власниці імені дуже життєрадісні і працелюбні. Вони наполегливі, тверді характером і завжди досягають мети.

День ангела Ірини також святкуватиметься 1 жовтня. Цього дня вшановують пам’ять мучениці Ірини Єгипетської.

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До іменин Ірини Факти ICTV підготували кращі привітання у картинках.

Календар церковних свят

У жовтні українців чекає низка церковних свят, серед яких – зачаття предтечі і хрестителя Господнього Іоанна 6 числа і Покров Пресвятої Богородиці 14 числа.

Повний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.