День бібліотекара: історія свята і відомі люди професії

30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Це свято в нашій країні з’явилося в 1998 році завдяки Указу Президента України № 471/98.

Бібліотеки їхні працівники вносять величезний внесок у розвиток української та світової науки. Складно уявити, як без людей цієї професії написати диплом, захистити дисертацію або просто знайти потрібну книгу серед сотень тисяч.

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Історія Дня бібліотекаря в Україні та відомі представники професії – у матеріалі Фактів ICTV.

Зародження бібліотечної справи в Київській Русі

Перші бібліотеки з’явилися ще за часів Київської Русі, і здебільшого цьому сприяло прийняття християнства в 988 році. Це були книжкові сховища в церквах і монастирях. Перша та найбільша бібліотека тих часів була створена в стінах Софії Київської за дорученням великого князя Ярослава Мудрого.

У майстернях Софії Київської створювали книги, які були основною для інших бібліотек, зокрема для Печерського монастиря в XI столітті, який згодом став великим культурним центром усієї Київської Русі. На жаль, багато книг із бібліотеки Софії Київської були знищені за часів монголо-татарського ярма.

Розвиток бібліотечної справи на Західній Україні

На території сучасної Західної України бібліотечна справа отримала розвиток в XIII столітті за часів Галицько-Волинського князівства. За час правління князя Володимира Васильковича була створена величезна книжкова майстерня.

Стрімко почали розвиватися бібліотеки з появою в XV столітті книгодрукування. У XVI столітті були створені величезні книжкові сховища у Львові та Острозі, в XVII столітті з’явилася бібліотека Київської Академії. Стало модно читати книги, тому бібліотеки були сформовані в багатьох дворянських сім’ях, у будинках єпископів, у монастирях і школах.

Особливий внесок у розвиток бібліотек внесло культурно-освітнє товариство Просвіта на території тодішньої Австро-Угорщини. У 1914 році воно складалося із 78 філій та 2944 читалень.

Внесок у розвиток бібліотечної справи зробив Іван Огієнко (1982 – 1972) – ректор Кам’янець-Подільського українського університету, єпископ Української Автокефальної Православної Церкви. Він заснував друкарню, видавництво і велику єпархіальну бібліотеку, що налічувала у ті часи десятки тисяч томів. Іван Огієнко відомий ще й тим, що перевів повний текст Біблії на українську мову.

Бібліотеки в Україні сьогодні

Зараз у нашій країні працює майже 40 тис. бібліотек. Серед найбільших і найвідоміших – Національна бібліотека України, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей та інші. Тут працює за попередніми підрахунками 53 тис. осіб, а кількість читачів становить десь 18 млн.

Жовтень зовсім скоро вступить у свої права й буде багатий на святкові дні. Календар свят на другий місяць осені – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.