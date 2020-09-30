День вчителя в Україні відзначають щороку. Це свято не має фіксованої дати, а завжди припадає на першу неділю жовтня.

День вчителя 2020 будуть святкувати 4 жовтня. Оскільки професійне свято відзначають у вихідний день, то привітання прийнято приймати у п’ятницю напередодні.

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На День вчителя 2020 привітання отримують усі працівники освіти, починаючи від дошкільної та закінчуючи педагогами університетів.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у СМС з Днем вчителя 2020.

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З Днем вчителя вітаємо,

Легкої праці бажаємо.

Щоб гарний настрій був завжди

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб школярі всі поважали,

Приємні спогади лишали.

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Вітаємо з Днем вчителя! Хороших світлих днів навчання, поваги та шанобливого ставлення від учнів.

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З Днем вчителя! Терпіння та наснаги у непростій праці. Нехай вдячними будуть учні та батьки, а робота приносить лише задоволення.

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Зі святом! Нехай робота вчителя проносить безмежне задоволення, а учні тішать вас своїми успіхами та перемогами у навчанні.

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З Днем вчителя! Нехай кожен день у школі буде святом для вас. Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а ваша праця не буде залишатись непоміченою.

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О, вчителі! І слів не підібрати,

Епітетів, метафор, порівнянь,

Щоб вдячності рядочки проказати

За те, що щедро віддаєте нам.

Подарунки на День вчителя

День вчителя 2020 святкуватимуть через декілька днів. Серед найкращих подарунків на День вчителя можна виділити низку приємних та недорогих: цікаві книги, рослини у горщиках, цікава та незвична ваза, оригінальні букети з сухоцвітів, цукерок чи фруктів.