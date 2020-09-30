День Віри, Надії і Любові в Україні: привітання в картинках

30 вересня православні християни відзначають світле свято – День Віри, Надії і Любові.

Історія свята сягає корінням у II століття. У ті часи в Римі, де майже всі були язичниками, жила премудра благочестива вдова Софія. У неї було три доньки – Віра, Надія і Любов. Мати була глибоко віруючою й дала такі імена на честь головних християнських чеснот. Софія виховувала дочок у любові до Бога і вчила не прив’язуватися до земних благ.

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Слух про добропорядну християнську родину дійшов до самого імператора Адріана, і він побажав познайомитися із Софією та її дочками. Юні християнки разом із матір’ю постали перед намісником і непохитно сповідували віру в Христа-Спасителя.

Вражений сміливістю й сильним духом Віри, Надії і Любові, імператор зажадав, щоби дівчата принесли жертву язичницьким богам. Коли сестри відмовилися виконати наказ, їх піддали жорстоким тортурам. Так сестри і померли, зберігши святу віру в Бога і Христа. За це і Софія, і її дочки – Віра, Надій і Любов, зараховані православною церквою до лику святих.

Картинки-привітання з Днем Віри, Надії і Любові

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