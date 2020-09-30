Сьогодні, 30 вересня, відзначають Всеукраїнський день бібліотек і Міжнародний день інтернету.
Православні віряни вшановують пам’ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.
Іменини 30 вересня відзначають власники імен: Віра, Надія, Любов та Софія.
Народні традиції та прикмети
- Якщо журавлі полетять у вирій, то на Покров (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою;
- У цей день холодна і дощова погода свідчить про ранню весну;
- Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.
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Що не можна робити
- Не можна проводити весілля і заручини;
- Жінкам не можна займатись хатніми справами;
- Не можна сваритись, лаятись та кричати;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна зациклюватись на негативних думках.
Детальніше про те, що можна і не можна робити у світле свято Віри, Надії і Любові – читайте в матеріалі Фактів ICTV.