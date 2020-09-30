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Факти / Lifestyle

День Віри, Надії та Любові: яке свято сьогодні, 30 вересня

Сьогодні, 30 вересня, відзначають Всеукраїнський день бібліотек і Міжнародний день інтернету.

Православні віряни вшановують пам’ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Іменини 30 вересня відзначають власники імен:  Віра, Надія, Любов та Софія.

Народні традиції та прикмети

  • Якщо журавлі полетять у вирій, то на Покров (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою;
  • У цей день холодна і дощова погода свідчить про ранню весну;
  • Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Що не можна робити

  • Не можна проводити весілля і заручини;
  • Жінкам не можна займатись хатніми справами;
  • Не можна сваритись, лаятись та кричати;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна зациклюватись на негативних думках.

Детальніше про те, що можна і не можна робити у світле свято Віри, Надії і Любові – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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