Сьогодні, 30 вересня, відзначають Всеукраїнський день бібліотек і Міжнародний день інтернету.

Православні віряни вшановують пам’ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Іменини 30 вересня відзначають власники імен: Віра, Надія, Любов та Софія.

Народні традиції та прикмети

Якщо журавлі полетять у вирій, то на Покров (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою;

У цей день холодна і дощова погода свідчить про ранню весну;

Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.

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Що не можна робити

Не можна проводити весілля і заручини;

Жінкам не можна займатись хатніми справами;

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зациклюватись на негативних думках.

Детальніше про те, що можна і не можна робити у світле свято Віри, Надії і Любові – читайте в матеріалі Фактів ICTV.