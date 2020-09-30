Месенджер Facebook об’єднали з особистими повідомленнями в Instagram

В Instagram ввели нову систему повідомлень. Тепер користувачі можуть під’єднати приватні повідомлення з месенджер соцмережі Facebook.

Користувачі також отримають наклейки для селфі, спільний перегляд відео на Facebook Watch і IGTV, а також можливість налаштувати автоматичне видалення повідомлень через деякий час.

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– Люди, які використовують додаток Messenger, тепер можуть зв’язатися з вами у Instagram без необхідності завантажувати новий додаток, і навпаки, – пояснили у компанії Facebook.

Деякі нові функції спочатку з’являться в Instagram, а потім і в Facebook Messenger.

Facebook влаштував чистку

Компанія Facebook видалила три мережі російських акаунтів через поширення фейків про ситуацію у Сирії та Україні.

Облікові записи заблокували, бо вони порушили політику компанії щодо іноземного або урядового втручання.

У Facebook зазначили, що мережі розповсюджували неправдиву інформацію про те, що відбувається в Туреччині, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові.

Джерело: Facebook Newsroom