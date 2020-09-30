Високотехнологічне дослідження картини Мона Ліза Леонардо да Вінчі виявило прихований малюнок під фарбою.

Ескіз під шедевром було виявлено вченим Паскалем Коттом, який вивчав Мона Лізу більше 15 років. Відкриття вдалося зробити завдяки мультиспектральній камері високої роздільної здатності, яку створив Котт.

Нове дослідження Мони Лізи виявило докази наявності вугільного малюнка, що вперше свідчить про те, що Леонардо да Вінчі використовував попередній начерк для створення знаменитого портрета.

Нижній малюнок на полотні, ймовірно, було створено з використанням техніки спольверо, методу перенесення ескізу на полотно, в якому за контуром зображення проколюються отвори і присипаються деревним вугіллям.

– Ці відкриття підсилює загадковість створення картини. Ми розуміємо, що це робота дуже тривалого “творчого акту”, який тривав більше десяти років і складався з декількох етапів, – сказав Котт.







Підсилює загадковість: під Моною Лізою виявили прихований малюнок / 2 фотографии

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Ефекту Мони Лізи не існує

Учені кажуть, що ефект, коли Мона Ліза “спрямовує свій погляд” на людину, яка дивиться на картину, неможливий.

Дослідники створили 15 зображень картини з різним збільшенням і показали добровольцям у довільному порядку.

Усі респонденти відповіли, що Джоконда дивиться вправо під кутом 15,4 градуса.

Джерело: Artnet

Фото: Dreamstime, Artnet