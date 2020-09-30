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Такса, яка киває головою: Google присвятив дудл автомобільному аксесуару

Дудл Google 30 вересня присвячений культовому автомобільному аксесуару – таксі, що киває головою.

Перші такі іграшки з’явилися у 70-х роках в Німеччині, де такса вважається популярним символом.

Німецькою мовою назва статуетки звучить як Wackeldackel. Їх традиційно розміщували на задній панелі автомобілів. Під час кожного повороту або вибої на дорозі лялька-собака киває головою.

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Google – найпопулярніша пошукова система, яка обробляє 41 млрд 345 млн запитів за місяць та видає інформацію 195 мовами.

Її попередній дудл, 27 вересня, був присвячений саме 22-річчю Googlе, який офіційно з’явився у 1998 році.

Його засновники – Ларрі Пейдж та Сергій Брін.

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