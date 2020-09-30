Додатки для вивчення англійської: вчимо мову онлайн

Добірка найкращих додатків для вивчення англійської, які допоможуть освоїти граматику, поліпшать словниковий запас і розмовну мову – у матеріалі Фактів ICTV.

EDWords

Додаток для вивчення англійських слів зі зручним інтерфейсом і функціоналом. Витрачаючи всього кілька хвилин, користувачі можуть освоювати 10 нових слів на день. Це близько 3 000 слів на рік, чого досить для розуміння 92% англійських текстів, фільмів і пісень. У EDWords є чотири види вправ на аудіювання, переклад, збирання слів із букв і набір слів на слух. Можна також обрати тематику слів.

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Memrise

Додаток для вивчення англійської з ігровим підходом, який відправить користувача в захоплюючу подорож Всесвітом англійської мови. За його допомогою можна вивчити повсякденні фрази та стійкі вислови, прослуховувати сотні аудіо- та відеоматеріалів із носіями мови і практикувати розмовну англійську. Спочатку не буде складної граматики, що відлякує, а тільки захоплююча практика.

English Grammar in Use

Додаток від Cambridge University, створений на основі однойменної збірки для вивчення англійської граматики авторства Реймонда Мерфі. Із ним користувачі доведуть до автоматизму використання артиклів, часів, неправильних дієслів і стійких висловів.

WordBook

Приголомшливий додаток для поповнення вокабуляру. Він містить понад 150 тис. слів, а також корисні опції перевірки орфографії та пошуку слів для створення анаграм. Додаток пропонує щодня слова дня для запам’ятовування. Приємний бонус – словник доступний офлайн.

BBC Learning English

Додаток для вивчення британської англійської. У ньому зібрані матеріали з відеопередач, які транслюють на BBC. Додаток фактично дублює уроки, які виходять на однойменному сайті, але фішка мобільної версії в тому, що контент додається ще до появи на сайті.

Wordscapes

Додаток у вигляді кросворду, у якому немає запитань. Користувачеві потрібно скласти слово із запропонованих літер, яке підходить за змістом до речення. На перший погляд, завдання здаються простими. Але є просунутий рівень, де може бути дванадцять букв, і з них потрібно скласти двадцять слів. Додаток дуже добре розвиває інтуїтивне сприйняття англійської.

English Idioms and Phrases

Знання англійської неможливе без ідіом. Відсутність у лексиконі стійких словосполучень і крилатих фраз одразу видає іноземця, навіть якщо він говорить без акценту. Додаток English Idioms and Phrases містить велику кількість ідіом і тестів із ними. З ним ви зробите свою мову виразнішою й навчитеся краще розуміти англійський гумор.

Знання англійської робить наше життя цікавішим і насиченішим, відкриває багато нових перспектив. Факти ICTV публікували прості й дієві поради, як вчити англійську за фільмами.