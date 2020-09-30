Процедура зміни прізвища в Україні не є надто складною. Законодавством передбачено, що 16-річні громадяни можуть зробити це самостійно, а особи, які досягли 14 років – за згодою батьків. У яких випадках можна змінити прізвище та які документи для цього потрібні – читайте в матеріалі.

1. За власним бажанням

Куди звернутися?

Відділ ДРАЦС.

Які документи потрібні?

Паспорт громадянина України (оригінал та копія);

свідоцтво про народження (оригінал та копія);

свідоцтво про шлюб або його розірвання (якщо ви перебуваєте або перебували у шлюбі; оригінал та копія);

свідоцтво про народження дітей (якщо у вас є діти, які на момент подачі заяви не досягли повноліття; оригінал та копія);

ваше фото;

квитанція про сплату держмита.

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Після зміни прізвища необхідно звернутися у Фіскальну службу для отримання нової довідки про ІПН. Також необхідно змінити закордонний паспорт протягом 1 місяця з моменту зміни прізвища.

У випадку, якщо прізвище хоче змінити дитина за власним бажанням, необхідно подати заяву у ДРАЦС за місцем проживання дитини. Якщо особі виповнилося 14 років, вона подає заяву самостійно, у випадку недосягнення цього віку заяву подають батьки.

Документи, які додаються до заяви:

свідоцтво про народження особи, яка змінює прізвище;

довідка з місця її проживання;

заява батьків зі згодою на зміну прізвища дитини.

Як довго?

3 – 6 місяців.

2. Реєстрація шлюбу

Куди звернутися?

Орган державної міграційної служби України.

Які документи потрібні?

Паспорт громадянина України (оригінал та копія);

ІПН (оригінал та копія);

документ про реєстрацію з місця проживання;

документ про реєстрацію шлюбу (оригінал та копія) або ж його припинення (оригінал та копія);

свідоцтво про народження дітей (оригінал та копія, якщо ви маєте дітей).

Як довго?

1 місяць.

3. Усиновлення

Куди звернутися?

Суд, ДРАЦС.

Які документи потрібні?

Заява від усиновителя про усиновлення, яку необхідно подати до суду;

паспорт усиновителя та усиновленого (оригінал та копія);

довідка про реєстрацію дитини разом з усиновителем;

свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);

свідоцтво про укладання шлюбу/розлучення (оригінал та копія).

На підставі рішення суду про зміну прізвища дитини ДРАЦС видає усиновленому нове свідоцтво про народження.

Як довго?

Залежить від рішення суду.

Важливо! Вам можуть відмовити у зміні прізвища у разі, якщо ви:

маєте судимість, яка не була знята у відповідному законному порядку, або ж перебуваєте під адміністративним наглядом;

перебуваєте у розшуку правоохоронними органами;

надали фальшиві відомості про себе.

До речі, змінити не тільки прізвище, а й ім’я в Україні досить просто. Зробити це самостійно можна також з 16 років.