Процедура зміни прізвища в Україні не є надто складною. Законодавством передбачено, що 16-річні громадяни можуть зробити це самостійно, а особи, які досягли 14 років – за згодою батьків. У яких випадках можна змінити прізвище та які документи для цього потрібні – читайте в матеріалі.
1. За власним бажанням
Куди звернутися?
Відділ ДРАЦС.
Які документи потрібні?
- Паспорт громадянина України (оригінал та копія);
- свідоцтво про народження (оригінал та копія);
- свідоцтво про шлюб або його розірвання (якщо ви перебуваєте або перебували у шлюбі; оригінал та копія);
- свідоцтво про народження дітей (якщо у вас є діти, які на момент подачі заяви не досягли повноліття; оригінал та копія);
- ваше фото;
- квитанція про сплату держмита.
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Після зміни прізвища необхідно звернутися у Фіскальну службу для отримання нової довідки про ІПН. Також необхідно змінити закордонний паспорт протягом 1 місяця з моменту зміни прізвища.
У випадку, якщо прізвище хоче змінити дитина за власним бажанням, необхідно подати заяву у ДРАЦС за місцем проживання дитини. Якщо особі виповнилося 14 років, вона подає заяву самостійно, у випадку недосягнення цього віку заяву подають батьки.
Документи, які додаються до заяви:
- свідоцтво про народження особи, яка змінює прізвище;
- довідка з місця її проживання;
- заява батьків зі згодою на зміну прізвища дитини.
Як довго?
3 – 6 місяців.
2. Реєстрація шлюбу
Куди звернутися?
Орган державної міграційної служби України.
Які документи потрібні?
- Паспорт громадянина України (оригінал та копія);
- ІПН (оригінал та копія);
- документ про реєстрацію з місця проживання;
- документ про реєстрацію шлюбу (оригінал та копія) або ж його припинення (оригінал та копія);
- свідоцтво про народження дітей (оригінал та копія, якщо ви маєте дітей).
Як довго?
1 місяць.
3. Усиновлення
Куди звернутися?
Суд, ДРАЦС.
Які документи потрібні?
- Заява від усиновителя про усиновлення, яку необхідно подати до суду;
- паспорт усиновителя та усиновленого (оригінал та копія);
- довідка про реєстрацію дитини разом з усиновителем;
- свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);
- свідоцтво про укладання шлюбу/розлучення (оригінал та копія).
На підставі рішення суду про зміну прізвища дитини ДРАЦС видає усиновленому нове свідоцтво про народження.
Як довго?
Залежить від рішення суду.
Важливо! Вам можуть відмовити у зміні прізвища у разі, якщо ви:
- маєте судимість, яка не була знята у відповідному законному порядку, або ж перебуваєте під адміністративним наглядом;
- перебуваєте у розшуку правоохоронними органами;
- надали фальшиві відомості про себе.
До речі, змінити не тільки прізвище, а й ім’я в Україні досить просто. Зробити це самостійно можна також з 16 років.