День ангела Надії: привітання у віршах, прозі й листівках

30 вересня відзначають День ангела Надії. Цей день приурочений до світлого свята Віри, Надії, Любові.
Надія – це старослов’янське ім’я, яке символізує одну з трьох християнських чеснот. Воно таїть у собі глибокий сенс. Надія – це терпіння, очікування чогось доброго й хорошого.
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Жінки, які носять це світле ім’я, відрізняються сильним вольовим характером. Вони трохи вперті й цінують свободу, але разом з тим вони прекрасні мами і дружини. Надію відрізняє відповідальність, мудрість і внутрішня сила.
Душевні і теплі привітання з Днем ангела Надії – у матеріалі Фактів ICTV.
Кращі побажання в віршах з Днем ангела Надії
Вітаючи Надію я сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть із тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
Свят у світі є багато.
Лиш у Надії нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання і дружній сміх –
Усе – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел із неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник у тебе є,
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
І кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом із ним!
***
Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю, хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай у житті все, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
З іменинами, Надіє!
Будь веселою, доброю, ніжною
Радісною, завжди красивою
І вдалою, і щасливою!
Щиросердечні вітання в прозі з Днем ангела Надії
Прекрасна й мила Надюшо, вітаю тебе, дорога! Нехай із тобою завжди поруч буде надія на світле. Нехай у тебе виходить здійснювати всі свої бажання, а допомагають у цьому вірні друзі й рідні. Бажаю всіх благ, щирої радості і сімейного затишку!
***
Моя мила Надіє! Я вітаю тебе з Днем іменин і бажаю всього найкращого: міцного здоров’я, палкого кохання, яскравих днів, щасливих свят! Ти – найкраща, найкрасивіша й наймиліша дівчина у світі!
***
Дорога Надіє! Сьогодні один із найбільш теплих і світлих днів у твоєму житті. Сьогодні день твого імені. А світле ім’я твоє – Надія – воно найважливіше, найголовніше, що є на цій землі! Ми бажаємо тобі любові величезної і найяскравішої. Нехай серце твоє завжди буде наповнене радістю і світлом! З Днем ангела, дорога наша подруго!
***
Надійко, сьогодні твій День ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела, і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти дорогою життя, пам’ятаючи про його опіку.
Красиві листівки з Днем ангела Надії
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