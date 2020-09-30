День ангела Надії: привітання у віршах, прозі й листівках

30 вересня відзначають День ангела Надії. Цей день приурочений до світлого свята Віри, Надії, Любові.

Надія – це старослов’янське ім’я, яке символізує одну з трьох християнських чеснот. Воно таїть у собі глибокий сенс. Надія – це терпіння, очікування чогось доброго й хорошого.

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Жінки, які носять це світле ім’я, відрізняються сильним вольовим характером. Вони трохи вперті й цінують свободу, але разом з тим вони прекрасні мами і дружини. Надію відрізняє відповідальність, мудрість і внутрішня сила.

Душевні і теплі привітання з Днем ангела Надії – у матеріалі Фактів ICTV.

Кращі побажання в віршах з Днем ангела Надії

Вітаючи Надію я сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть із тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Надії нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання і дружній сміх –

Усе – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел із неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник у тебе є,

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

І кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом із ним!

***

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю, хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай у житті все, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

З іменинами, Надіє!

Будь веселою, доброю, ніжною

Радісною, завжди красивою

І вдалою, і щасливою!

Щиросердечні вітання в прозі з Днем ангела Надії

Прекрасна й мила Надюшо, вітаю тебе, дорога! Нехай із тобою завжди поруч буде надія на світле. Нехай у тебе виходить здійснювати всі свої бажання, а допомагають у цьому вірні друзі й рідні. Бажаю всіх благ, щирої радості і сімейного затишку!

***

Моя мила Надіє! Я вітаю тебе з Днем ​​іменин і бажаю всього найкращого: міцного здоров’я, палкого кохання, яскравих днів, щасливих свят! Ти – найкраща, найкрасивіша й наймиліша дівчина у світі!

***

Дорога Надіє! Сьогодні один із найбільш теплих і світлих днів у твоєму житті. Сьогодні день твого імені. А світле ім’я твоє – Надія – воно найважливіше, найголовніше, що є на цій землі! Ми бажаємо тобі любові величезної і найяскравішої. Нехай серце твоє завжди буде наповнене радістю і світлом! З Днем ангела, дорога наша подруго!

***

Надійко, сьогодні твій День ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела, і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти дорогою життя, пам’ятаючи про його опіку.

Красиві листівки з Днем ангела Надії



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