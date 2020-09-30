День ангела Софії: привітання у віршах, прозі й листівках

30 вересня відзначають День ангела Софії. Це день пам’яті святої мучениці Софії, матері Віри, Надії і Любові. Вона жила в Римі у II столітті. За любов до Бога і відданість християнській вірі Софію з дочками зарахували до лику святих.
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Факти ICTV підготували гарні й оригінальні листівки, вірші і СМС-привітання з Днем ангела Софії.
Привітання у віршах з Днем Софії
З Днем ангела, Софіє, вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Любу Софію з іменинами вітаю
І всіх-всіх благ я їй бажаю!
Бажаю щастя, прикольних подій,
І здійснення найзаповітніших мрій,
Грошей побільше, успіхів найвищих,
І шляхів до зіроньок найближчих!
***
З іменинками Софійку вітаєм,
Красивого життя бажаєм,
Щирих посмішок та благодаті,
Жирного добробуту у хаті.
Хай любов щоденно світить,
Соловейко хай співа,
Принесуть найкращі квіти,
Скажуть щирії слова.
***
У Софії сьогодні свято,
На столі солодощів багато.
Бажаю від рідні уваги,
Від шефа та колег поваги,
На роботі – сильної наснаги,
І годинку часу на розваги!
***
Софійці поспішаємо побажати:
Щоб кожен день було свято,
Хай радість робить золотим майбуття,
Хай яскравими фарбами наливається життя!
Привітання з іменинами Софії в прозі
У день твоїх іменин, Софіє, я бажаю тобі насолоджуватися життям! Нехай будні якомога частіше перемежовуються зі святами й дарують тобі незабутні моменти радості! Знаючи твою творчу натуру, бажаю, щоби тобі завжди вистачало сил, натхнення та терпіння втілювати в життя свої найхимерніші фантазії!
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Мила Софіє! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі, щоби частіше звучав твій ангельський сміх, щоби твої очі іскрилися від щастя, щоби твоє серце наповнювалося любов’ю!
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Мілії Софії сьогодні хочу побажати міцного здоров’я, щасливого особистого життя, успіхів у навчанні й роботі. Радуй своєю прекрасною усмішкою друзів і рідних кожен день, і нехай буде якомога більше приводів для радості!
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Наша мила і прекрасна Софіє! Бажаємо завжди виділятися своєю багатогранністю та красою. Нехай любов і доброта у твоєму житті завжди будуть чистими та щирими. Залишайся такою ж непохитною оптимісткою, ніколи не опускай рук і не дозволяй цього робити близьким. Бажаємо, щоби життя справедливо обдарувало тебе успіхом, тому що ти прекрасна, добра та чуйна людина. З Днем ангела!
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Велична, мудра, прекрасна Софіє! Ти – наше величезне натхнення, наша радість, наша краса й гордість! Ми всі щиро і від душі вітаємо тебе! Будь щасливою та здоровою, коханою, вродливою!
Красиві листівки з Днем ангела Софії
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