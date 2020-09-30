День ангела Софії: привітання у віршах, прозі й листівках

30 вересня відзначають День ангела Софії. Це день пам’яті святої мучениці Софії, матері Віри, Надії і Любові. Вона жила в Римі у II столітті. За любов до Бога і відданість християнській вірі Софію з дочками зарахували до лику святих.

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Факти ICTV підготували гарні й оригінальні листівки, вірші і СМС-привітання з Днем ангела Софії.

Привітання у віршах з Днем Софії

З Днем ангела, Софіє, вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Любу Софію з іменинами вітаю

І всіх-всіх благ я їй бажаю!

Бажаю щастя, прикольних подій,

І здійснення найзаповітніших мрій,

Грошей побільше, успіхів найвищих,

І шляхів до зіроньок найближчих!

***

З іменинками Софійку вітаєм,

Красивого життя бажаєм,

Щирих посмішок та благодаті,

Жирного добробуту у хаті.

Хай любов щоденно світить,

Соловейко хай співа,

Принесуть найкращі квіти,

Скажуть щирії слова.

***

У Софії сьогодні свято,

На столі солодощів багато.

Бажаю від рідні уваги,

Від шефа та колег поваги,

На роботі – сильної наснаги,

І годинку часу на розваги!

***

Софійці поспішаємо побажати:

Щоб кожен день було свято,

Хай радість робить золотим майбуття,

Хай яскравими фарбами наливається життя!

Привітання з іменинами Софії в прозі

У день твоїх іменин, Софіє, я бажаю тобі насолоджуватися життям! Нехай будні якомога частіше перемежовуються зі святами й дарують тобі незабутні моменти радості! Знаючи твою творчу натуру, бажаю, щоби тобі завжди вистачало сил, натхнення та терпіння втілювати в життя свої найхимерніші фантазії!

***

Мила Софіє! Вітаю тебе з Днем ​​ангела! Бажаю тобі, щоби частіше звучав твій ангельський сміх, щоби твої очі іскрилися від щастя, щоби твоє серце наповнювалося любов’ю!

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Мілії Софії сьогодні хочу побажати міцного здоров’я, щасливого особистого життя, успіхів у навчанні й роботі. Радуй своєю прекрасною усмішкою друзів і рідних кожен день, і нехай буде якомога більше приводів для радості!

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Наша мила і прекрасна Софіє! Бажаємо завжди виділятися своєю багатогранністю та красою. Нехай любов і доброта у твоєму житті завжди будуть чистими та щирими. Залишайся такою ж непохитною оптимісткою, ніколи не опускай рук і не дозволяй цього робити близьким. Бажаємо, щоби життя справедливо обдарувало тебе успіхом, тому що ти прекрасна, добра та чуйна людина. З Днем ангела!

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Велична, мудра, прекрасна Софіє! Ти – наше величезне натхнення, наша радість, наша краса й гордість! Ми всі щиро і від душі вітаємо тебе! Будь щасливою та здоровою, коханою, вродливою!

Красиві листівки з Днем ангела Софії

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