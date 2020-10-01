1 жовтня в Україні та світі святкують кілька міжнародних свят. Цей день є переломним для осені.

Цього дня в Україні відзначають День ветерана – вшановують учасників військових конфліктів та ветеранів праці.

Іменини святкує: Ірина, Софія, Аркадій, Ярина.

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Міжнародні свята:

Міжнародний день вегетаріанства;

Міжнародний день людей похилого віку;

Міжнародний день музики;

Міжнародний день архітектури;

Міжнародний день житла.

Що можна і не можна робити 1 жовтня

В цей день потрібно йти на збір шипшини та грибів. Водночас не можна лінуватись та хвалитись.

Народні прикмети:

птахи з відльотом не поспішають – зима прийде нескоро;

бур’ян виростає високим – багато снігу випаде.

Події 1 жовтня

1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі;

1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом;

1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919);

1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства;

1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод;

1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;

1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки;

1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.

Державні свята 2020

До кінця року залишається три місяці, але на українців ще чекають кілька вихідних у державні свята.

Які державні свята у 2020 році чекають українців читайте у нашому матеріалі.