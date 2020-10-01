1 жовтня в Україні та світі святкують кілька міжнародних свят. Цей день є переломним для осені.
Цього дня в Україні відзначають День ветерана – вшановують учасників військових конфліктів та ветеранів праці.
Іменини святкує: Ірина, Софія, Аркадій, Ярина.
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Міжнародні свята:
- Міжнародний день вегетаріанства;
- Міжнародний день людей похилого віку;
- Міжнародний день музики;
- Міжнародний день архітектури;
- Міжнародний день житла.
Що можна і не можна робити 1 жовтня
В цей день потрібно йти на збір шипшини та грибів. Водночас не можна лінуватись та хвалитись.
Народні прикмети:
- птахи з відльотом не поспішають – зима прийде нескоро;
- бур’ян виростає високим – багато снігу випаде.
Події 1 жовтня
- 1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі;
- 1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом;
- 1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919);
- 1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства;
- 1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод;
- 1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;
- 1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки;
- 1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі.
Державні свята 2020
До кінця року залишається три місяці, але на українців ще чекають кілька вихідних у державні свята.
Які державні свята у 2020 році чекають українців читайте у нашому матеріалі.