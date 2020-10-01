У церковному календарі на жовтень 2020 є тільки одна важлива дата – 14 жовтня. Це Покрова Пресвятої Богородиці, що відноситься до п’яти великих православних свят.

Його встановлено ще за князя Андрія Боголюбського приблизно у 1164 році.

У цей день також відзначають День захисника України, який з 2015 року став вихідним. Тому українці зможуть відпочити серед тижня – у середу.

Тривалих постів у жовтні немає, тільки одноденні – у середу та п’ятницю.

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Список найбільш значущих церковних свят у жовтні 2020

6 жовтня, вівторок – зачаття предтечі та хрестителя Господнього Іоанна.

8 жовтня, четвер – День пам’яті преподобного Сергія Радонезького.

9 жовтня, п’ятниця – кончина апостола та евангелістa Іоанна Богослова.

14 жовтня, середа – Покрова Пресвятої Богородиці (одноденний піст).

19 жовтня, понеділок – День пам’яті апостола Фоми.

26 жовтня, понеділок – Іверської ікони Божої Матері.

31 жовтня, субота – апостола та євангеліста Луки.

Свята у жовтні 2020

У календарі свят на жовтень 2020 багато також офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня професійне свято у працівників освіти, 8 жовтня – у юристів.

Працівників целюлозно-паперової промисловості, а також стандартизації і метрології вітатимемо 10 жовтня, а художників і співробітників санітарно-епідеміологічної служби – 11 жовтня.

14 жовтня – потрійне свято – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва.

Співробітники підприємств харчової промисловості своє свято відзначають 18 жовтня.