Повний місяць у жовтні 2020 припадає на 2 число, настане він о 00.07. Це 15 місячна доба, світило перебуватиме у знаку Овен.

У цей день місяць чинитиме значний вплив на людей, тому потрібно бути обережним і краще відкласти на іншу дату важливі справи. Тим паче Овен – знак вогню, через що можуть частіше виникати конфлікти.

Що не можна робити у повний місяць в жовтні 2020:

укладати угоди і проводити важливі переговори, це стосується як справ бізнесу, так і побуту, наприклад, купувати нерухомість або переїжджати;

небажано вступати у сварки з людьми, будь-які конфронтації можуть зіпсувати стосунки надовго;

потрібно бути обережними на дорозі, з вогнем і гострими предметами, це загрожує нещасними випадками.

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Астрологи радять провести цей день спокійно, у своєму звичному ритмі.

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