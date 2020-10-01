Star Wars та Watch Dogs: у що пограти в жовтні 2020

Прийшов жовтень, в якому відбудеться реліз багатьох очікуваних відеоігор. Незважаючи на те, що нове покоління консолей вже на порозі, геймерів ще буде, чим потішити.

Цей місяць, напевно, стане найбільш різноманітним за жанрами відеоігор. Від платформерів – до незвичайних проектів від першої особи.

Звичайно, не обійдеться і без спортивних ігор, що вже сильно приїлися і виходять щороку. Однак, оскільки в них все менше і менше змін з року в рік, то і в нашому списку ви їх не побачите.

Проте Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з топ-5 відеоігор, реліз яких відбудеться у жовтні 2020 року.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

З моменту виходу останньої частини Crash Bandicoot пройшло вже більше 10 років. Після неймовірного успіху рімейка оригінальної трилогії було вирішено продовжити серію довгоочікуваної четвертою частиною під назвою It’s About Time.

Справді, саме час бути фанатом платформерів в 2020 році, адже цей жанр зміг вдихнути на повні груди не лише на платформах Nintendo.

За сюжетом закляті вороги Краша доктор Нео Кортекс і доктор Нефаріус Тропі знаходять спосіб вибратися з минулого. Тепер вони намагатимуться підкорити не лише свій вимір, а й всі інші.

На шляху у них встане всіма улюблений бандикут і його друзі. Оскільки сюжет ніколи не був сильною стороною подібних ігор, чекати чогось неймовірного від нього не варто.

Геймплей хоч і залишиться до болю знайомим, все ж порадує новими фішками. Наприклад масками, які дають можливість уповільнювати час, інвертувати гравітацію і багато іншого.

Розробники додали безліч контенту. Можна буде пройти всі рівні в нових фарбах, зіграти за трьох нових персонажів, знищити всі коробки тощо.

Обіцяють, що одна четверта частина буде схожою за тривалістю з трьома оригінальними. Що з цього вийде, ми зможемо дізнатися зовсім скоро.

Дата виходу: 2 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One

Star Wars: Squadrons

Після закінчення нової трилогії Зоряних Воєн фанатам не доведеться довго нудьгувати. На підході новий сезон серіалу Мандалорець, а також відеогра Star Wars: Squadrons, яка дозволить взяти участь у космічних битвах між Галактичною Імперією і повстанцями.

Несподіваний проект розповість про протистояння двох груп пілотів після шостого епізоду в серії фільмів. Гравці зможуть побачити закінчення війни, як з боку повстанців, так й Імперії.

Оскільки вся гра зав’язана на космічних битвах, то нічого іншого від неї чекати і не варто.

Вид під час гри буде виключно з кабіни пілота, однак в ній ви зможете побачити всю необхідну інформацію, щоб остаточно не загубитися в хаосі.

Гравцям будуть доступні чотири класи кораблів, з якими можна буде ознайомитися в кампанії. Але найкраще відеогра розкриє себе під час гри у мережі.

Кожен тип корабля можна буде налаштувати під свій стиль гри. Що не менш важливо – всі покращення відкриваються тільки з прогресом гравця. Жодних мікротранзакцій, навіть косметичних, у відеогрі не передбачається.

Судячи з усього, EA хоче повернути довіру фанатів, перш ніж випускати наступну масштабну гру у всесвіті Зоряних Воєн. Можливо, Squadrons допоможе в цій справі.

Дата виходу: 2 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Ghostrunner

Поки гравці чекають виходу Cyberpunk 2077, у них є можливість зіграти в інший проект зі схожою стилістикою.

Ghostrunner кине гравця в постапокаліптичний світ, в якому імплантати вирішують долю людини.

Останнім бастіоном людства залишилася певна вежа, якою і доведеться піднятися головному герою. На перший погляд, сюжет не обіцяє нічого неймовірно цікавого, та й не в ньому вся фішка.

Інтерес відеоігри криється в геймплеї, який буде динамічним, але стане непоганим випробуванням. Одного удару тут буде достатньо для того, щоб убити противника, але те ж саме стосується і головного героя.

Рух стане ключем до перемоги або поразки. І хоча на подібні проекти на ринку зараз мало попиту, Ghostrunner може стати тією відеогрою, яка дуже швидко стане культовою класикою.

Дата виходу: 27 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

Watch Dogs: Legion

Ubisoft вже давно намагається зробити з відеоігор Watch Dogs хітову серію на рівні з Assassin’s Creed.

І третя частина з підзаголовком Legion може стати довгоочікуваним проривом. Події відеоігри відбуватимуться в Лондоні, який перетворився в справжню антиутопію. На кожному кроці чергують солдати Альбіону і намагаються відловити будь-кого, хто, на їхню думку, становить небезпеку.

Протистоятимуть режиму хакери з групи DedSec, яких підозрюють в нещодавніх терористичних атаках.

Основною фішкою Watch Dogs: Legion стане відсутність головного героя. Як і йдеться у назві – під контролем гравця опиниться цілий легіон (якщо у вас буде бажання завербувати таку кількість персонажів).

Зробити частиною DedSec можна буде практично будь-якого жителя Лондона. Сподобався футбольний хуліган, який може проломити голову в ближньому бою будь-якому супернику або кілер з багаторічним стажем, який спеціалізується на “нещасних випадках” – вербуйте.

У кожного персонажа буде своя спеціалізація і набір умінь, тому до проходження кожного завдання доведеться підходити з розумом.

Звичайно, крім фішки з вербуванням, залишаться і звичні можливості хакерів на кшталт злому авто, банківських акаунтів, смартфонів тощо.

Особливих змін в частині геймплею чекати не варто, але однієї настільки амбітної механіки достатньо, щоб задуматися про те, щоб дати проекту Ubisoft шанс. Головне, щоб вона нормально працювала.

Дата виходу: 29 жовтня (реліз на платформи нового покоління в день їхнього виходу)

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Любителів інтерактивного кіно цього місяця порадує друга частина з антології The Dark Pictures з підзаголовком Little Hope.

Як і раніше, це буде інтерактивний хоррор, в якому рішення впливатимуть на те, чи зможуть персонажі пережити містичну халепу.

Цього разу головні герої потраплять в містечко Літл Хоуп, яке відоме своїм полюванням на відьом наприкінці XVII століття. За сюжетом, їм доведеться розкрити загадки покинутого міста і зрозуміти, як вони пов’язані з подіями 300-річної давності.

Як і раніше, у відеогрі буде присутній режим мультиплеєра, в якому двоє гравців візьмуть під контроль різних персонажів, і ухвалюватимуть рішення за них. Перша відеогра антології вже довела, що такий підхід створює унікальну атмосферу, адже часто гравці не знають, що відбувалося з персонажами його напарника.

Звичайно, одиночний режим нікуди не дінеться, і ви без проблем зможете написати свою історію в The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

Але, оскільки такі відеоігри досить короткі (4-5 годин), друге проходження в компанії ще одного гравця сильно рекомендується.

Дата виходу: 30 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Фото: Crash Bandicoot, EA, Ghostrunner, Push Square, Dark Pictures

Відео: PlayStation, EA Star Wars, Ubisoft