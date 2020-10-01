У жовтні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 6-12ºС тепла (у горах 6-7ºС ).

Укргідрометцентр зазначає, що місячна кількість опадів сягне 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

– У другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8ºС у бік зниження, лише у південній частині та на Закарпатті – у першій декаді листопада, – йдеться у прогнозі метеорологів.

Читайте: Без зими і з аномальною спекою. Як змінюється клімат в Україні

Абсолютний максимум температури повітря становитиме 25-35ºС, в гірських районах 18-24ºС. Абсолютний мінімум – 5-16° морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 18-23° морозу, на півдні Криму – 0-2° морозу.

Загалом і осінь, і зима будуть теплішими, ніж зазвичай, що є наслідком кліматичних змін.