У п’ятницю, 2 жовтня, очікуються дощі та грози майже на всій території України, в Карпатах – зливи.

На сході опади лише вночі, проте вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря на півдні – від +18 до +22.

У східних областях +16 +19, в центрі країни +15 +18.

На півночі +15 +17, у західних регіонах – переважно у діапазоні +14 +16, у Карпатах +5 +10.

У Києві сьогодні помірний дощ, вдень від +15 до +17.

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Погода у жовтні 2020

Синоптики прогнозували, що на початку жовтня 2020 буде різке похолодання, проте воно буде не тривалим.

Середня температура повітря в Україні опуститься до +15, а під кінець місяця – до +9.

Проте листопад не буде холоднішим за жовтень, а зима – теплішою, ніж зазвичай.