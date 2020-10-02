Щороку традиційно у першу неділю жовтня школярі вітають педагогів з професійним святом – Днем вчителя.

Зазвичай, школи активно готуються до свята. Учні організовують святкові концерти, театральні постановки, роблять листівки і навіть стінгазети.

Не менш цікавою традицією є день самоврядування – коли старшокласники самі проводять уроки в молодших класах, даючи трішки перепочити вчителям.

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Взагалі існує безліч способів привітати педагогів з Днем вчителя. Але який би подарунок ви не обрали, ніщо у цей день не замінить ваших щирих слів вдячності.

Тому Факти ICTV підготували короткі привітання з Днем учителя.

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

***

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

***

З Днем учителя вітаєм,

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Вдалим доповненням до ваших слів можуть стати також привітання з Днем вчителя в картинках. У такий спосіб ви ще більше зможете приділити увагу педагогам.