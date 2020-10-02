Щороку традиційно у першу неділю жовтня школярі вітають педагогів з професійним святом – Днем вчителя.
Зазвичай, школи активно готуються до свята. Учні організовують святкові концерти, театральні постановки, роблять листівки і навіть стінгазети.
Не менш цікавою традицією є день самоврядування – коли старшокласники самі проводять уроки в молодших класах, даючи трішки перепочити вчителям.
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Взагалі існує безліч способів привітати педагогів з Днем вчителя. Але який би подарунок ви не обрали, ніщо у цей день не замінить ваших щирих слів вдячності.
Тому Факти ICTV підготували короткі привітання з Днем учителя.
За невтомну працю Вашу
Уклін Вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий!
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Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуєм! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
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Хай буде прекрасним, щасливим це свято,
Бажаєм міцного здоров’я багато,
Вам вдячні за людяність, працю, знання,
Сердчене тепло та всього пізнання.
Бажаємо щастя, багатства, достатку,
Хай буде в житті Вашім все у порядку!
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З Днем учителя вітаєм,
І сьогодні Вам бажаєм
Позитиву та кохання,
Щоб збувались всі бажання.
Учнів гарних та старанних,
Днів щасливих та безхмарних!
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Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров’я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Вдалим доповненням до ваших слів можуть стати також привітання з Днем вчителя в картинках. У такий спосіб ви ще більше зможете приділити увагу педагогам.