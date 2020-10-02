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Факти / Lifestyle

Найкращі листівки з Днем учителя в Україні

У першу неділю жовтня українські освітяни відзначають День учителя. У 2020 році свято припадає на 4 жовтня, проте вітати треба у п’ятницю, 2 числа.

Його ще називають Днем працівників освіти або Днем освітянина, тому їх вітають в усіх закладах освіти – від дитсадків до університетів.

Нині в Україні майже 860 тис. педагогів різних рівнів, які навчають і виховують понад мільйон дошкільнят, більше 5 млн школярів, а також викладають майбутню спеціальність майже 3 млн студентів.

Читайте: Коли День вчителя 2020 в Україні

До речі, святкування продовжиться і в понеділок, 5 жовтня, адже за ініціативи ЮНЕСКО – це Всесвітній день вчителя.

Факти ICTV пропонують привітати усіх працівників освіти листівкою з нашої добірки.

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

День вчителя в Україні привітання в листівках

Що подарувати на День учителя 2020

Привітання з День вчителя 2020 можна доповнити недорогим подарунком.

Серед бюджетних презентів Факти ICTV пропонують вибрати, наприклад, книгу, рослину у горщику, незвичайну вазу, букет із сухоцвітів, цукерок або ж фруктів.

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