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Факти / Lifestyle

Привітання з днем ангела Ігоря в віршах, прозі і картинках

День ангела Ігоря святкують 2 жовтня. Цього дня прийнято вітати володарів цього імені з їхнім днем.

День ангела Ігоря відзначається на честь чернігівського князя Ігоря Ольговича. У 1 150 році його мощі були перенесені в Спасо-Преображенський собор.

Також День ангела випадає ще на 5 жовтня.

Читайте: Всесвітній день усмішки: яке свято сьогодні, 2 жовтня

Ми зібрали для вас вірші, прозу та картинки, аби ви могли порадувати своїх близьких та друзів.

*****

Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

*****

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!

*****

Від щирого серця – і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров’я і неба ясного,
Для Ігоря все це в ангела день!

*****

Ігор, я тобі бажаю яскраво жити, не сумувати! Щоб образи й втрати не стукали у твої двері. Кожен день проживай як в казці, оточений тільки ласкою. Й за хвіст лови успіх, щоб бути щасливішим за всіх!

*****

Зі святом, Ігор! У твоєму імені вирує енергія, нехай же вона веде тебе по життю. Нехай кожна справа з легкістю вдається, а успіх всюди знаходить тебе.

*****

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

День ангела Игоря - поздравление в открытках

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.

Фото: Dreamstime

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