День ангела Ігоря святкують 2 жовтня. Цього дня прийнято вітати володарів цього імені з їхнім днем.
День ангела Ігоря відзначається на честь чернігівського князя Ігоря Ольговича. У 1 150 році його мощі були перенесені в Спасо-Преображенський собор.
Також День ангела випадає ще на 5 жовтня.
Читайте: Всесвітній день усмішки: яке свято сьогодні, 2 жовтня
Ми зібрали для вас вірші, прозу та картинки, аби ви могли порадувати своїх близьких та друзів.
*****
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
*****
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
*****
Від щирого серця – і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров’я і неба ясного,
Для Ігоря все це в ангела день!
*****
Ігор, я тобі бажаю яскраво жити, не сумувати! Щоб образи й втрати не стукали у твої двері. Кожен день проживай як в казці, оточений тільки ласкою. Й за хвіст лови успіх, щоб бути щасливішим за всіх!
*****
Зі святом, Ігор! У твоєму імені вирує енергія, нехай же вона веде тебе по життю. Нехай кожна справа з легкістю вдається, а успіх всюди знаходить тебе.
*****
Свята у жовтні 2020
У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.
Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.