День ангела Ігоря святкують 2 жовтня. Цього дня прийнято вітати володарів цього імені з їхнім днем.

День ангела Ігоря відзначається на честь чернігівського князя Ігоря Ольговича. У 1 150 році його мощі були перенесені в Спасо-Преображенський собор.

Також День ангела випадає ще на 5 жовтня.

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Ми зібрали для вас вірші, прозу та картинки, аби ви могли порадувати своїх близьких та друзів.

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Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

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Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

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Від щирого серця – і щастя земного,

І сонячних днів, і веселих пісень,

Міцного здоров’я і неба ясного,

Для Ігоря все це в ангела день!

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Ігор, я тобі бажаю яскраво жити, не сумувати! Щоб образи й втрати не стукали у твої двері. Кожен день проживай як в казці, оточений тільки ласкою. Й за хвіст лови успіх, щоб бути щасливішим за всіх!

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Зі святом, Ігор! У твоєму імені вирує енергія, нехай же вона веде тебе по життю. Нехай кожна справа з легкістю вдається, а успіх всюди знаходить тебе.

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Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.