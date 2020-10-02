Як привітати вчителя онлайн: топ-5 найкращих ідей

Складні часи минуть разом з пандемією та карантином, а спогади залишаться. Наше завдання зробити їх теплими та приємними. У День вчителя привітайте своїх педагогів так, щоб вони потім з посмішкою вас згадували.

Через карантин багато школярів перебувають на дистанційному або змішаному навчанні, тому особисто привітати вчителя не вийде. Для цього Факти ICTV зібрали п’ять яскравих ідей, які вам допоможуть створити теплу атмосферу для педагогів онлайн.

Відео привітання

Мабуть, це найпростіший варіант для сучасних школярів. Адже хто з них не чув про таку соцмережу як TikTok.

Ви можете записати коротке та яскраве відео привітання із залученням усіх однокласників. Танці, пісні, банери з написами та все, що вам заманеться. Зняти його можете зразу у TikTok, а можете змонтувати і на інших платформах.

До слова, ось список простих, а головне безкоштовних, платформ для монтажу відео:

KlipMix;

Quik;

Adobe Premiere Rush;

InShot;

Splice.

Доставляння подарунків

Під час карантину професія кур’єра стала особливо актуальною, тому можете скористатися його послугами. Але для цього кур’єру потрібно щось вручити, а тут варіантів безліч.

Наприклад солодкий букет. Ідея не нова, але працює.

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Ще можете зробити коробку-сюрприз. Потрібно на листочках написати приємні слова для вчителя – за що ви його любите та цінуєте. Покласти можна і солодощі, і фрукти, і заспокійливе (воно навряд чи буде зайвим). Якщо подарунок для вчителя географії – обклейте коробку картами, якщо для математика – розпишіть рівняннями. Далі за тим самим принципом.

Також у коробку можете покласти іграшку-антистрес або пісочний м’ячик. Або ж стандартну чашку, вазу, ручку.

Листівка

Можна зробити своїми руками цікаву і незвичайну листівку з паперу та картону. Таких ідей в інтернеті безліч. Залишимо кілька відео для прикладу. Надіслати можна голубами або за давнім звичаєм поштою.

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Творчий подарунок

Якщо грошей немає, а привітати хочеться, то вмикаємо всі творчі здібності. Для цього доведеться вирушити додому до вчителя, щоб привітати піснею або танцем. До цього краще дызнатися заздалегідь, чи буде він вдома.

Також почати свій виступ можна з кричалок на честь вашого викладача. Хтось починає, а потім хором продовжуємо.

Стікери для чатів

Це варіант привітання підійде для вчителів з почуттям гумору. Доведеться або намалювати улюбленого педагога, або використовувати фото, які є в наявності.

До слова, в набір можна додати багатьох вчителів та підписати їхніми фірмовими фразами.

Бюджетні подарунки на День вчителя