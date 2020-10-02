У світі змінюється клімат, закони, країни, а також наше ставлення до сексу, який століттями був забороненою темою, трансформується, хоча і повільно.

Раніше середня тривалість життя була 45 років, а сьогодні, за останніми данними ВООЗ, 44 – це вік молодості.

Про те, коли варто починати займатися сексом Фактам ICTV розповіла сексолог Тетяна Шафран.

– Останні 20 років тема сексу перестала бути забороненою в ЗМІ, але, на жаль, не в сімейних стосунках. У сучасних дітей когнітивний дисонанс: доступ на порно сайти вони знаходять елементарно, а поговорити про сокровенне з батьками досі складно, а іноді це загрожує скандалом, – розповідає сексолог Тетяна Шафран.

Більшість батьків перебувають у роздумах А коли вже час? Коли настане момент і наше дитя вступить… І тут думки у людей різні, куди саме потрапить їхня дитина. Найпопулярніше це:

У доросле життя, наповнене яскравими почуттями і сильними емоційними переживаннями. У кошмарний світ сексуальних спокус, покидьків, небажаних вагітностей і венеричних захворювань. У новий формат сімейних стосунків: пізніше 12.00 не приходити, більше двох не приводити, спиртним чесно ділитися з батьками. Індивідуальний, люблячий батьківський погляд на ситуацію.

Особисті думки це добре, але є дещо вагоміше – Закон України.

Займатися сексом без страху отримати покарання за ст. 155 КК України можна з 16 років.

Важливим аспектом у цій справі є досягнення статевої зрілості підлітка, тобто здатність організму до репродуктивних функцій. Цей аспект індивідуальний, а його початок коливається від 12 до 16 років.

– Щоб уникнути юридичних казусів і для серйознішого захисту дітей від сексуального насильства, у 2018 році ввели новий термін – вік сексуальної згоди людини. В Україні цей вік настає у 16 років, коли підліток може дати усвідомлену згоду на сексуальні стосунки, – зазначає Тетяна Шафран.

Крім того, людина повинна розуміти, що до сексу варто бути готовим ще й психологічно.

Рання цікавість дитини до сексуального життя може мати кілька причин:

фізіологічне порушення гормонального фону або психічні захворювання дитини;

сімейний сценарій, де заохочують до раннього інтиму;

регулярні конфлікти і сварки батьків, коли діти відчувають себе самотніми, нещасними і непотрібними. Тоді, найчастіше, діти тікають з дому у ранні сексуальні стосунки, у пошуках кохання та захисту, щоб привернути у такий спосіб до себе їх увагу;

комплекс неповноцінності та страх самотності. Відсутність батьківського кохання діти компенсують раннім і безладним сексом, прагнучи стати популярними серед своїх однолітків.

– Якщо стосунки у родині довірчі, теплі, то діти не прагнутимуть ранньої та випадкової сексуальної близькості, – підкреслює сексолог.

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Не існує єдиної для всіх норми, коли час починати займатися сексом.

– Для когось у 14-15 років велике і світле кохання збігається з його статевою зрілістю і психологічною готовністю до близьких стосунків. І це щастя, тому що перший сексуальний досвід залишає значний відбиток і чим він ніжніший і приємніший, тим яскравіше складеться подальше сексуальне життя, – розповідає сексолог.

Однак, хтось може закохатися і висловити свою готовність до сексу у 18-20 років.

Батькам потрібно звертати свою увагу на вміння дітей будувати живі та реальні стосунки з однолітками протилежної статі.

Зараз нависла реальна загроза, що підлітки відмовляться від бажання займатися цими “безглуздими рухами тіла у реалі” і повністю підуть у віртуальний секс.

– Так, безперечно, статевозріле дитятко завжди поруч, у теплі, нагодоване, точно не підхопить ніякої гидоти та не завагітніє. Однак, батьки, такими темпами ми вимремо швидше, ніж якийсь космічний астероїд вріжеться в нас, – ділитися Тетяна Шафран.

Запам’ятайте раз і назавжди, що секс – це не табу і не погань. До інтимного життя просто варто підготуватися інтелектуально, морально і фізично. У цьому і є завдання батьків – пояснити, як саме потрібно починати інтимне життя, а не лякати заборонами та вагітністю.

Як зрозуміти, що жінці потрібен секс

Чоловіки іноді насправді не можуть зрозуміти, коли жінка хоче з ними близькості.

Проте у цій справі варто відмовитися від стереотипів. Зокрема від дивних натяків прекрасної половини. Крім того, варто пам’ятати, що безневинний флірт – це не запрошення у ліжко, тому тримайте себе в руках.

Проте, як зрозуміти, чи хоче з вами жінка сексу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.