У календарі на 2 жовтня чимало свят. Серед них – Всесвітній день усмішки, який відзначається з 1999 року в першу п’ятницю жовтня.
Саме ця дата вважається днем народження смайлика – усміхненої жовтої пички.
Також сьогодні відзначають Міжнародний день соціального педагога та Міжнародний день ненасильства (Міжнародний день боротьби проти насилля).
У народному календарі – День Трохима і Зосими. Останнього вважають покровителем бджіл і бджолярів. Наші предки молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім’ї і допоміг зібрати багато меду. З 2 до 10 жовтня бджолярі працюють на пасіці, збирають мед, готують вулики до зимівлі.
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А ще 2 жовтня хлопці та дівчата влаштовували Трохимові вечірки, на яких вибирали собі пару. Кажуть, що Трохим обов’язково допоможе зустріти кохання.
Іменини сьогодні відзначають: Давид, Макар, Георгій, Ігор, Костянтин, Федір та Трохим.
Народні прикмети на 2 жовтня:
- Якщо листя з дерев опадає – пора ховати вулики.
- Дме південний вітер – до хорошого урожаю озимих.
- Журавлі високо летять – осінь буде теплою.
- Якщо з’їсти ложку меду, здоров’я буде міцним.
Що не можна робити:
- Заборонено лінуватися, інакше доля не буде прихильною.
- Відмовляти у допомозі нужденним.
- Зловживати спиртним та шкідливою їжею.
- Голосно розмовляти, сваритися та бажати іншим зла.
Свята у жовтні 2020
У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.
Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.