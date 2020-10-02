У календарі на 2 жовтня чимало свят. Серед них – Всесвітній день усмішки, який відзначається з 1999 року в першу п’ятницю жовтня.

Саме ця дата вважається днем народження смайлика – усміхненої жовтої пички.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день соціального педагога та Міжнародний день ненасильства (Міжнародний день боротьби проти насилля).

У народному календарі – День Трохима і Зосими. Останнього вважають покровителем бджіл і бджолярів. Наші предки молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім’ї і допоміг зібрати багато меду. З 2 до 10 жовтня бджолярі працюють на пасіці, збирають мед, готують вулики до зимівлі.

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А ще 2 жовтня хлопці та дівчата влаштовували Трохимові вечірки, на яких вибирали собі пару. Кажуть, що Трохим обов’язково допоможе зустріти кохання.

Іменини сьогодні відзначають: Давид, Макар, Георгій, Ігор, Костянтин, Федір та Трохим.

Народні прикмети на 2 жовтня:

Якщо листя з дерев опадає – пора ховати вулики.

Дме південний вітер – до хорошого урожаю озимих.

Журавлі високо летять – осінь буде теплою.

Якщо з’їсти ложку меду, здоров’я буде міцним.

Що не можна робити:

Заборонено лінуватися, інакше доля не буде прихильною.

Відмовляти у допомозі нужденним.

Зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Голосно розмовляти, сваритися та бажати іншим зла.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.