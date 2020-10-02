PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

За дві хвилини до старту: NASA скасувало запуск ракети-носія до МКС

Національне космічне агентство США за дві хвилини і 21 секунду до старту скасувало запуск ракети-носія Antares з вантажним кораблем Cygnus до МКС.

Про це повідомили на сайті відомства в п’ятницю, 2 жовтня.

Водночас в NASA причини такого рішення не назвали. Зазначається, що запуск попередньо перенесений на 21.16 п’ятниці (4.16 суботи, 3 жовтня, за Києвом).

Читайте: NASA показало відео польоту комети Neowise

Так, з космодрому у Вірджинії Cygnus повинен доставити на МКС близько 3,6 тонн вантажу: продовольство, предмети першої необхідності, обладнання для станції і прилади для проведення наукових досліджень.

NASA має намір доставити на МКС, серед іншого, новий космічний туалет під назвою Універсальна система управління відходів.

Старі туалети більше орієнтовані на чоловіків. Щоб жінкам було зручніше ними користуватися, NASA нахилило сидіння на новому унітазі та зробило його вищим.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка