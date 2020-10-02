Національне космічне агентство США за дві хвилини і 21 секунду до старту скасувало запуск ракети-носія Antares з вантажним кораблем Cygnus до МКС.

Про це повідомили на сайті відомства в п’ятницю, 2 жовтня.

Водночас в NASA причини такого рішення не назвали. Зазначається, що запуск попередньо перенесений на 21.16 п’ятниці (4.16 суботи, 3 жовтня, за Києвом).

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Так, з космодрому у Вірджинії Cygnus повинен доставити на МКС близько 3,6 тонн вантажу: продовольство, предмети першої необхідності, обладнання для станції і прилади для проведення наукових досліджень.

NASA має намір доставити на МКС, серед іншого, новий космічний туалет під назвою Універсальна система управління відходів.

Старі туалети більше орієнтовані на чоловіків. Щоб жінкам було зручніше ними користуватися, NASA нахилило сидіння на новому унітазі та зробило його вищим.