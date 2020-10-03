День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік. Одним із таких є 3 жовтня. Ім’я Тетяна має давньогрецьке походження і перекладається як засновниця.
Володарки цього імені мають щиру вдачу та готові прийти на допомогу.
Водночас, Тетяни завжди досить емоційні, тому можуть постояти не тільки за себе, а ще й за своїх близьких. Вони практичні, принципові і намагаються бути лідерами.
Святою заступницею усіх дівчат і жінок з цим іменем є давньоримська великомучениця Тетяна.
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Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках з днем ангела Тетяни.
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
***
З Днем Тетяниним сердечно
Привітати тебе хочу,
Хай небесні тобі сили
Радість та любов пророчать.
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В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
Хоча у календарі церковних свят на жовтень 2020 святкових днів буде трішки менше, ніж у вересні, але все ж є кілька дат, з якими варто привітати своїх рідних.
Так, на 14 жовтня припадає Покрова Пресвятої Богородиці, яка належить до п’яти великих православних свят.