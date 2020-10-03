День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік. Одним із таких є 3 жовтня. Ім’я Тетяна має давньогрецьке походження і перекладається як засновниця.

Володарки цього імені мають щиру вдачу та готові прийти на допомогу.

Водночас, Тетяни завжди досить емоційні, тому можуть постояти не тільки за себе, а ще й за своїх близьких. Вони практичні, принципові і намагаються бути лідерами.

Святою заступницею усіх дівчат і жінок з цим іменем є давньоримська великомучениця Тетяна.

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Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках з днем ангела Тетяни.

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

***

З Днем Тетяниним сердечно

Привітати тебе хочу,

Хай небесні тобі сили

Радість та любов пророчать.

***

В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!

Хоча у календарі церковних свят на жовтень 2020 святкових днів буде трішки менше, ніж у вересні, але все ж є кілька дат, з якими варто привітати своїх рідних.

Так, на 14 жовтня припадає Покрова Пресвятої Богородиці, яка належить до п’яти великих православних свят.