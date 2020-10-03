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Факти / Lifestyle

День тверезості і боротьби з алкоголізмом: яке свято сьогодні, 3 жовтня

3 жовтня в багатьох країнах відзначають Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом.

За церковним календарем, вшановують пам’ять Великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і дітей їхніх Агапія і Феопіста.

Євстафій був воєначальником. Під час полювання він побачив оленя, між рогами якого Євстафій розглянув образ Христа. Після цього він і його сім’я прийняли християнство.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Однак потім на його долю випало чимало бід: розлука з сім’єю, розорення та інше. Однак Євстафій зміг вистояти, а потім і возз’єднатися з рідними.

Коли правитель Адріані влаштував язичницьке свято, Євстафій відмовився поклонятися ідолам, за що його разом з сім’єю стратили.

Іменини: Михайло, Теодор, Євстратій, Олег,  Ґерард, Тереза.

Народні прикмети на 3 жовтня:

  • Якщо помітите північний вітер, то готуйтеся до похолодання. Проте південний вітер віщує теплу погоду, а західний – дощі.
  • Якщо павутина літає у повітрі та стоїть туман, то погода восени буде теплою.

Що не можна робити 3 жовтня:

  • Не дозволяється струшувати воду з мокрих рук.
  • Заборонено робити подарунки.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.

Фото: Dreamstime

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