Погода на 3 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні 3 жовтня погода буде досить мінливою.

У західних регіонах країни очікується хмарна з проясненнями погода. Однак пориви вітру будуть 7-12 м/с. Температура вдень 19-22°, вночі 8-11°.

На Півночі синоптики прогнозую також хмарну погоду з проясненнями, проте в Сумській і Чернігівській областях пройдуть дощі. Повітря прогріється до 21° вдень і до 12° вночі.

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У центральних областях хмарна погода, у Дніпропетровській і Полтавській областях опади. Стовпчики термометрів покажуть 19-21° вдень і 9-12° вночі.

На Сході погода буде хмарною, місцями дощі. Температура вдень 18-21° вдень і 9-12° вночі.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди без опадів. Повітря прогріється до 23° вдень і до 13° вночі.

Погода у жовтні 2020

Синоптики прогнозували, що на початку жовтня 2020 буде різке похолодання, проте воно буде не тривалим.

Середня температура повітря в Україні опуститься до +15, а під кінець місяця – до +9.

Проте листопад не буде холоднішим за жовтень, а зима – теплішою, ніж зазвичай.