День Олега 2020 в Україні: привітання в листівках і СМС

Щорічної 3 жовтня відзначають День Олега. Це ім’я має скандинавське походження, а утворилося воно від Helgi, що в перекладі означає священний.
Вважається, що діти з ім’ям Олег легко можуть потрапити під чужий вплив, тому батькам варто бути уважнішими. Люди, які носять це ім’я, мають аналітичний склад розуму і легко концентруються на будь-яких завданнях. Найкраще їм підкоряються точні науки. З людьми, які носять ім’я Олег, легко вести бесіду.
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В Україні це ім’я досить поширене, тому у багатьох можуть виявитися такі знайомі. Не залиште їх без уваги та привітайте з іменинами. Для це Факти ICTV створили оригінальні листівки і зібрали найкращі привітання в СМС з Днем Олега.
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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай здоров’я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, а робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує кохання та в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, який ти є – мужнім, надійним, впевненим у собі!
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Олеже! У День ангела бажаю, щоб твоє життя було бездонним океаном, багатим на бризки радості та любові, хвилі успіхів та удач. Нехай буде в ньому шторм пристрасті та ураган кохання, але ти, як справжній капітан, гідно тримай життєвий штурвал і впевнено рухайся до своєї мрії.
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У Олега нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась доля щиро,
Щоб жили надія й віра,
І любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла.
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Свята у жовтні 2020
У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.
Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.