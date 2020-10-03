День Олега 2020 в Україні: привітання в листівках і СМС

Щорічної 3 жовтня відзначають День Олега. Це ім’я має скандинавське походження, а утворилося воно від Helgi, що в перекладі означає священний.

Вважається, що діти з ім’ям Олег легко можуть потрапити під чужий вплив, тому батькам варто бути уважнішими. Люди, які носять це ім’я, мають аналітичний склад розуму і легко концентруються на будь-яких завданнях. Найкраще їм підкоряються точні науки. З людьми, які носять ім’я Олег, легко вести бесіду.

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В Україні це ім’я досить поширене, тому у багатьох можуть виявитися такі знайомі. Не залиште їх без уваги та привітайте з іменинами. Для це Факти ICTV створили оригінальні листівки і зібрали найкращі привітання в СМС з Днем Олега.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай здоров’я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, а робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує кохання та в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, який ти є – мужнім, надійним, впевненим у собі!

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Олеже! У День ангела бажаю, щоб твоє життя було бездонним океаном, багатим на бризки радості та любові, хвилі успіхів та удач. Нехай буде в ньому шторм пристрасті та ураган кохання, але ти, як справжній капітан, гідно тримай життєвий штурвал і впевнено рухайся до своєї мрії.

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У Олега нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась доля щиро,

Щоб жили надія й віра,

І любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла.

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З Днем Олега! Найкращі привітання з іменинами у листівках та СМС / 5 фотографий

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.