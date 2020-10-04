4 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Це професійне свято всіх співробітників освітньої сфери.

Крім того, у неділю святкують Всесвітній день захисту тварин. Рішення відзначати це свято ухвалили на міжнародному конгресі у Флоренції у 1931 році, його мета – нагадати про проблему зникнення братів наших менших та про необхідність оберігати не лише рідкісні види, а й усіх представників фауни.

Серед важливих релігійних дат 4 жовтня – віддання свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього та апостола від 70-ти Кодрата.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Іменини 4 жовтня святкують Андрій, Олександр, Данило, Дмитро, Валентин, Йосип, Іван, Петро, Костянтин.

Прикмети 4 жовтня – у що вірили предки:

варто звернути увагу на погоду – погодні умови, характерні для дня, протримаються ще місяць;

якщо листя берези почало жовтіти, зима буде пізньою, а весна – ранньою;

багато ягід та грибів у лісах – до сніжної зими.

Що не можна робити 4 жовтня – яких заборон дотримувалися раніше:

у цей день не рекомендують повертати борги, разом з ними з дому піде і достаток;

також не варто робити подарунки, краще відкласти приємності до наступного дня;

не можна влаштовувати пишні застілля, цього дня рекомендувалася проста трапеза.

Календар церковних свят на жовтень

У жовтні на українців чекає низка релігійних свят.

Серед них – кончина апостола та евангелістa Іоанна Богослова 9 числа та Покрова Пресвятої Богородиці 14 числа.

Детальний календар церковних свят на жовтень 2020 дивіться на Фактах ICTV.