День учителя 2020 в Україні випадає на першу неділю жовтня, цьогоріч це 4 жовтня.

Цікаво, що наступного дня відзначають Міжнародний день вчителя.

Вперше у світі присвячене вчителям свято відзначили в Радянському Союзі в 1965 році.

Радянські школярі вітали вчителів у суботу напередодні свята. Вони дарували педагогам квіти, листівки та цукерки.

Ми зібрали для вас підбірку привітань до Дня вчителя в Україні у віршах.

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З Днем вчителя вітаю Вас!

Добрих емоцій бажаю запас,

Щастя великого на довгі роки,

І в дім Ваш бажаю гарної погоди.

Здоров’я сталевого, фінансів, достатку,

У шкільній рутині комфорту, порядку.

Дітей Вам слухняних і легких часів,

Серце хай гріє велика любов.

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Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш — найкращий у світі.

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

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Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаємо радощів, натхнення!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

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Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!

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Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,

А ті, що були – радісно зітре!

Зміцнить здоров’я, від проблем позбавить,

І щастя Вам надовго принесе!

Ви поруч із дітьми щоднини

Долали знань людських глибини,

Вели за руку через терни

До професійних до зірок!

Нехай Вам Бог назад поверне

Те, що давали крок за крок,

Такими ж будьте молодими

Як і сьогодні школярі!

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня – День учителя.

Але найбільше свято 14 жовтня – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. У цей день українці матимуть додатковий вихідний.