Гороскоп на тиждень, з 5 до 11 жовтня 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 5 до 11 жовтня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Стаціонарність Плутона у напруженому аспекті з Марсом формує обставини, які будуть гальмувати ваше соціальне життя. Насамперед, складнощі виникають у професійній, політичній та економічній сферах.

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Критичний період для бізнесу, великомасштабних реформ у соціальній сфері, наукових досліджень. Можливе загострення військових конфліктів, активація незаконної діяльності та кримінальних груп. Несприятливі дні для змін, оновлень, спільної роботи або поїздок. Відкладіть фінансові справи та ухвалення важливих рішень до кращих часів.

Гороскоп для Овнів

Імпульсивність, боротьба за трансформації на виробництві, у кар’єрі, бізнесі може привести до втрати стабільності. Невдалий час для вирішення проблем розподілу прибутку, податків, повернення боргів, а також спадщини та аліментів. Будьте обережні під час використання різної техніки, водіння транспорту, дослідів та експериментів. Складний період для шлюбу та романтичних стосунків – можете все зруйнувати за один день.

Гороскоп для Тельців

Відносно спокійний період для вас. Зовнішній несприятливий фон не принесе серйозних неприємностей. Тиждень підходить для залагодження суспільних і фінансових справ, якщо вони були опрацьовані заздалегідь. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. У вас може зав’язатися службовий роман. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ.

Гороскоп для Близнюків

Зайві нерви та дратівливість можуть привести до розриву вигідних і корисних зв’язків. Через власну неуважність можливі нещасні випадки. Виникають перешкоди у справах, складнощі під час спілкування з колегами і партнерами. Вірогідні затримки або відмови в отриманні інформації, а також товарів і послуг. Під час підписання документів або угод складно прийти до компромісу. З друзями та однодумцями виникають розбіжності, причиною яких може бути нестабільний емоційний стан.

Гороскоп для Раків

Період значних трансформацій у вашому житті. Події не залежать від вашої волі, а розвиваються під впливом обставин, великомасштабних політичних та економічних явищ. Виникають проблеми у стосунках на багатьох рівнях. Більшість представників знаку Рака зіткнуться з питаннями розподілу прибутку, володіння спільним капіталом, питаннями оподаткування, кредитів, повернення боргів, а також, ймовірно, спадщини або аліментів. Можливі зіткнення з активними, вольовими людьми, і ці стосунки на вас сильно вплинуть.

Гороскоп для Левів

Будьте обережні у громадських місцях, під час наукових експериментів, а також не намагайтеся суперечити законам. Критичний період для особистих та сімейних взаємин. Для інтелектуальної праці та налагодження контактів з близькими людьми період несприятливий. Краще залишити їх у спокої та не намагатися впливати на їх дії та думки. Багатьох неприємностей можна уникнути, якщо відкинути шаблони та загальноприйняті стандарти, використовувати креатив у роботі, зайнятися творчістю та самоосвітою.

Гороскоп для Дів

Підозрілість, похмурі думки та невеселі новини, заважають ефективній роботі та продуктивній співпраці. Добре, якщо у такий час поруч з вами опиниться мудра людина, загартована життєвими негараздами, яка поділиться своїм досвідом. Особисті стосунки можуть проходити випробування на міцність, часто причиною непорозумінь стають критичність і нестриманість у словах. У цей час вам властиві крайнощі в рішеннях та вчинках. Якщо правильно ставитися до ситуації, то можете якісно трансформувати взаємини.

Гороскоп для Терезів

Зростає вимогливість до партнера, критичність та дріб’язковість. Придушуються романтичні пориви, кохання псує меркантильність. Протиріччя заважають досягти гармонії, тому взаємини можуть зіпсуватися. Щоб подолати негативний вплив, варто об’єднатися з партнером для спільної справи. Це допоможе висловити свої почуття та інтереси, прийти до спільної думки у важких сімейних та особистих питаннях. Можливе нове приємне знайомство або зустріч з колишніми партнерами.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви помічаєте недоліки навколишніх, частіше відволікаєтеся на сторонні речі, через що відбувається розпорошення інтелектуальної енергії, перевтома через зв’язки та контакти. Утриматеся від необачних висловлювань, менше критики та повчань в адресу партнерів і ви зможе зберегти хороші взаємини. Самовпевненість і наполегливість у вираженні своїх ідей та інтересів, може стати причиною конфліктів. Бійтеся необдуманих обіцянок.

Гороскоп для Стрільців

У цей період ви здатні на багато що, відповідно, від навколишніх очікуєте виконання обіцянок, а якщо цього не відбувається, то реакція може бути агресивною. Це може привести до втрати важливих ділових контактів. Необдумані дії або зависокі вимоги до партнера призведуть до конфліктів та зіткнень. Не варто вступати у договірні угоди в цей час, бо вони можуть бути фальшивими. Зависока самооцінка та відсутність здатності до пристосовування, приведуть до конфліктних поясненням з керівництвом.

Гороскоп для Козерогів

Не намагайтеся досягти своєї мети за допомогою сили. Вам необхідно буде проявити якомога більше дипломатії у стосунках з іншими людьми. Погоджуватися на поступки в ці дні буде набагато вигідніше, ніж залишатися непохитними. Завдяки цьому, власні ідеї зможете привести в дію та впритул наблизитися до реалізації своїх цілей. Ваші зусилля допоможуть налагодити гармонію у взаєминах. Захистіть себе від стресових ситуацій, бо можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Гороскоп для Водоліїв

Колектив чи керівництво перекладають на вас деякі обов’язки, виконавши які, ви зможете просунутися кар’єрними сходами, отримати премію, нагороду чи хоча б похвалу. Але не ризикуйте своїм здоров’ям, відпочивайте, не беріть на себе більше, ніж ви можете виконати в умовах, які склалися. Інакше, через сильні перенавантаження старання не приведуть до бажаного результату. Протягом тижня виникають різні перешкоди, намічені зустрічі зриваються, тому все плануйте з великим запасом часу.

Гороскоп для Риб

Протягом тижня зможете вирішити важливі ділові питання, хоча конфліктні ситуації виникають частіше, ніж зазвичай. Відкиньте амбіції, звертайте увагу на чужу думку, і період виявиться для вас дуже продуктивним. Не складається ділове спілкування з представниками протилежної статі, тому, плануйте зустрічі, враховуючи всі чинники. Ви можете страждати через відсутність уваги з боку протилежної статі, тому несвідомо можете скинути негатив на ділового партнера. Завадити роботі може гонитва за задоволеннями, ризикуєте витратити свій бюджет.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.