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Факти / Lifestyle

Найкращі привітання з Днем ангела Андрія у листівках та СМС

День ангела Андрія відзначають 4 жовтня.

Також носій цього імені святкують свої іменини 17 липня, 1 вересня та 13 грудня.

Ім’я Андрій походить від грецького андрос – чоловік, і має значення хоробрий, мужній.

У дитинстві Андрії мають хорошу фантазію та захоплено займаються улюбленими справами, не звертаючи увагу на людей, що оточують.

У дорослому віці мають повагу серед робочого колективу, можуть легко розпочати свій бізнес.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Андрія у СМС та листівках.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел-охоронець не спав,
Твоє здоров’я оберігав,
І багато щастя додавав!

***

В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.

***

Андрію, вітаємо з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд з тобою, захищає тебе від невдач та поразок, направляє тебе на вірний шлях!

***

Вітаємо з Днем ангела! Любові щирої бажаємо, процвітання та вдалих починань.

***

З Днем ангела тебе, Андрію! Від щирого серця хочеться побажати щастя, радісних моментів у житті. Більше перемог та мінімум поразок.

***

З Днем ангела! Нехай ангел твій не залишає тебе і завжди слідує за тобою, дарує тобі крила для нових звершень.

День ангела Андрія в Україні: привітання у листівках та СМС

День ангела Андрія в Україні: привітання у листівках та СМС

День ангела Андрія в Україні: привітання у листівках та СМС

День ангела Андрія в Україні: привітання у листівках та СМС

День ангела Андрія в Україні: привітання у листівках та СМС

Календар свят на жовтень

Календар свят на жовтень 2020 налічує 13 визначних дат. У другому місяці осені дуже багато професійних свят.

Найбільше з них – 14 жовтня – День захисника України, День українського козацтва. Це свято відзначають на державному рівні, тому українці матимуть додатковий вихідний та відпочиватимуть посеред тижня, у середу.

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