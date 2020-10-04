День територіальної оборони України: історія свята

Сьогодні, 4 жовтня, вперше в Україні святкуватимуть День територіальної оборони.

Указ про святкування підписав президент України Володимир Зеленський 30 вересня.

Він покликаний підкреслити важливість територіальної оборони у забезпеченні цілісності України.

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Війська територіальної оборони – резерв Збройних сил України, призначений для оборони на місцях. З 2020 року діє спеціальне Командування територіальної оборони, яке повинне опікуватись новоствореними підрозділами.

Історія територіальної оборони

Перші загони територіальної оборони сформувались навесні 2014 року. Тербати відправились на війну на Донбасі і провоювали майже рік. У 2015-му батальйони були переформовані у мотопіхотні та передані до складу бригад Сухопутних войск.

Їм на заміну поступово впровадили нову структуру. Їх формують за такою структурою:

Обласні військові комісаріати формують на своїй базі окремий стрілецький батальйон;

районні чи міські військові комісаріати формують загони оборони в кількості від 2 до 5;

обласні та районні військові комісаріати мають у своєму штаті роти охорони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони.

У кожній області формується штаб бригади тероборони, якій підпорядковують собі всі підрозділи. Нині такі бригади є у всіх регіонах, крім Криму та Донбасу.

Їх завдання – охорона, розгортання блокпостів, боротьба з диверсантами та мародерами, підтримання безпеки та правопорядку на відповідній території та організація партизанського руху.

Як потрапити у територіальну оборону

Для підписання контракту з бригадою територіальної оборони потрібно:

вік від 18 до 55 років;

можуть йти чоловіки і жінки;

відсутність судимостей;

мати мінімальну фізичну підготовку;

отримати військову спеціальність.

Контракт в резерві передбачає раз на рік прибути на навчання терміном на 10-15 днів. На цей час за ним зберігається його посада та зарплата за місцем постійної роботи.

На час зборів за військовозобов’язаним зберігається заробітна плата та 180 грн. Ті, які проходять службу за контрактом у резерві, отримують 3,2 тис. грн, а також середню заробітну плату.

Безробітні, які не мають контракту, отримують 1 тис. грн, а ті безробітні, які мають контракт, 3,7 тис. грн.

Щоб записатись у тероборону, потрібно звернутись до військкомату у вашому місті.

Військові свята в жовтні

14 жовтня в Україні святкуватимуть День захисника України.

29 жовтня буде День військового фінансиста Збройних Сил України. Свято засновано у 1999 році наказом міністра оборони України.