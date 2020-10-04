Квіти на День вчителя 2020: що подарувати

Щороку День вчителя в Україні відзначають в першу неділю жовтня. Цей день є гарним приводом, щоб приділити увагу та висловити вдячність педагогам.

Але яке ж свято без квітів? Цей простий і ненав’язливий презент може бути як окремим подарунком, так і вдалим доповненням.

Однак під час вибору квітів потрібно бути обережним. Зокрема, варто враховувати вік вчителя, якому ви хочете їх подарувати.

Які квіти прийнято дарувати на День вчителя – читайте в матеріалі.

Лілії і хризантеми

Ці квіти пастельних ніжних відтінків ідеально підійдуть для молодих вчителів. А доповнять такий букет кілька гілочок з бутонами, які ще не розпустилися.

А ще лілії символізують знання і доброту, а також чистоту душі. Проте варто пам’ятати, що ці квіти мають сильний аромат.

Троянди, жоржини, кали

Такі букети яскравих відтінків зазвичай дарують вчителям за сорок і старшого віку. До речі, кали вважаються символом інтуїції, мудрості, великого досвіду.

Не менш приємним подарунком педагогу стануть жоржини, які символізують успіх та всепереможну силу життя, а ще вдячність.

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Гладіолуси, нарциси та тюльпани

З таким букетом ви точно не прогадаєте для чоловіків. Особливо це стосується гладіолусів, які є втіленням мужності.

Адже ці квіти отримали свою назву від грецького слова меч, а раніше їх носили воїни, щоб захистити себе під час бою.

Айстри і гербери

Букет айстрів ідеально підійде жінкам-вчителям, адже ці квіти є символом витонченості і вишуканості.

А от гербера символізує дружбу, гарний настрій і оптимізм, які часто так потрібні кожному педагогу.

Квіти в горщику

Це незмінна і чудова альтернатива букету. На відміну від звичайних квітів, вони не засохнуть, а, навпаки, нагадуватимуть про вашу увагу.

Пальму першості серед таких варіантів стабільно тримає орхідея, яка є символом наполегливості та поваги. Також радять обирати квітучі кімнатні рослини: петунію, бегонію, пеларгонію або цикламен.

Якщо ж вам здається, що букет – це надто скромний презент, щоб у повній мірі проявити свою повагу до вчителя, то ви можете доповнити його ще якимось подарунком.

Однак часто виникає проблема, як обрати бюджетний подарунок, який якнайкраще покаже вашу вдячність педагогу.

Ми підготували топ-5 ідей бюджетних подарунків на День вчителя, серед яких ви точно знайдете той, що припаде до душі.